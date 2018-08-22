Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео

В Сети появилось видео летных испытаний новейшей модификации американской термоядерной бомбы США , B61-12. Испытания прошли 11 июля 2017 года на секретном полигоне Тонопа в Неваде и включали в себя два сброса боеприпаса: со средней и малой и высот. Носителем выступил истребитель F-15 Strike Eagle.

Тонопа — не просто испытательный полигон для нового оружия ВВС США (в том числе ядерного), но и измерительный комплекс. Размещенная посреди пустыни под мощной охраной аппаратура определяет характеристики заметности летательных аппаратов в различных областях оптического, теплового и электромагнитного спектра, формируя их электронные "портреты". Подобные стенды есть и в России , причем исследуют здесь не только отечественное оружие, но и перспективные образцы зарубежных систем. Полученные результаты заносятся в базы данных зенитных комплексов.

B61-12 — двенадцатая и новейшая модификация основной американской ядерной бомбы. От предшественниц она отличается хвостовым оперением, позволяющим трехметровой бомбе пролететь десяток километров от места сброса, корректируя траекторию по GPS. Тормозной парашют замедляет падение B61 и дает возможность самолету-носителю уйти из зоны поражения.

Попавший на видео тест состоял из двух частей. На первом этапе отрабатывалась стабилизация вращения бомбы после сброса, на втором — выпуск тормозного парашюта после сброса на высоте 300 метров. Для испытаниий используется инертный прототип B61, массогабаритный макет без боезаряда.

— Новая "умная" бомба B61-12 находится в глубокой разработке. Ею планируется заменить все четыре варианта В61, стоящие на вооружении. Программа настолько дорогая, что каждый образец буквально на вес золота, — рассказал военный обозреватель The Drive Тайлер Роговей. — На видео представлены образцы измерительной аппаратуры полигона: как новейшие датчики, так и старинные ветхие приборы — Тонопа поддерживает ядерный арсенал США в течение 61 года.

За кадром остался полигонный аэродром — очень интересное место, используемое как в качестве секретной базы для обучения иностранных пилотов, так и для испытания перспективных летательных аппаратов. И не только перспективных — недавно над Тонопой были замечены стелс-бомбардировщики F-117 Nighthawk, официально снятые с вооружения в 2008 году.