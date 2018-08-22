На страже Родины встанут экзоскелеты и робот «Игорек»

Россия намерена свергнуть США с первого места в мировом экспорте вооружений. Во всяком случае, с такими наполеоновскими планами выступил Рособоронэкспорт на форуме «Армия-2018». С чьей помощью наш ВПК собирается победить конкурента? И каким футуристическим оружием, помимо робота-зенитки и самолета с вертикальным взлетом, планируется в ближайшее время укрепить оборону Родины?

Программа форума «Армия-2018» вновь убедительно продемонстрирует огромный потенциал наших оружейников — конструкторов, инженеров, рабочих, — заявил президент Владимир Путин , напутствуя во вторник участников масштабной военной выставки, которая открылась во вторник в Подмосковье . Планы у представителей отечественной «оборонки» воистину масштабные.

Россия намерена занять первое место в мировом экспорте оружия, потеснив США, — такие планы озвучил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев . Он перечислил некоторые из позиций, которые позволят России догнать и перегнать Америку. В первую очередь, это танк «Армата». О том же говорил и куратор ОПК, вице-премьер Юрий Борисов , также участвовавший в открытии форума. «Армата» и другая техника на базе этой платформы будут иметь колоссальный экспортный спрос, пообещал Борисов.

Россия также выведет на мировой рынок вооружения такие новые товары, в том числе малые ракетные корабли «Каракурт», легкий плавающий танк «Спрут», систему ПВО «Викинг», обновленную модификацию системы залпового огня «Тор», — перечислил Михеев.

«Если подходить с чисто технической точки зрения (по количеству современных и перспективных образцов, которые можно предложить в экспортном варианте), я думаю, если постараться, возможно выйти на первое место», — заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии ВПК России, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Отметим, что по данным авторитетных экспертов из Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), Россия по экспорту вооружений уже занимает второе место в мире после США с долей рынка в 23%. У Соединенных Штатов, для сравнения, 34 процента.

Но, добавляет Мураховский, в целом потеснить американцев с первого места — это маловероятно, надо учитывать политические факторы. К сожалению, область торговли вооружениями весьма чувствительна к разным ограничениям, отмечает Мураховский:

«Мы же понимаем, что торговля вооружениями — это не торговля фруктами, хотя и в торговле фруктами, как мы знаем, бывают санкции».

И дело не только в санкциях. «Есть множество ограничений, связанных с международными соглашениями, которые страны заключают, — сказал Мураховский. — В частности, режим контроля за ракетными технологиями. Он ограничивает, например, экспорт целого класса российских вооружений, хотя в этой области мы передовики в мире».

Если судить по экспонатам выставки форума, в России с развитием военных технологий все в порядке. Представлено множество новинок, начиная с плаща-невидимки и заканчивая переспективными боевыми роботами. Но в центре внимания пока остаются традиционные вооружения. Так, всеобщий интерес привлекла новые разработки «Калашникова» — малокалиберный и бесшумный автоматы, которые должны заменить, соответственно АКСУ и автоматы ВАЛ.

Если говорить о более масштабных новинках, то участники выставки первыми узнали подробности разработки самолета для авианосцев с вертикальным взлетом и посадкой. Как сообщил вице-премьер Борисов, Минобороны концептуально ведет разработку таких машин с прошлого года по поручению Путина. Самолет может быть создан в течение 7-10 лет, «если выходить в серию».

«С целью обороноспособности нашего государства, конечно, использовать самолеты вертикального взлёта и посадки целесообразно, тем более что у нас были очень хорошие заделы» — разрабатывался и испытывался палубный истребитель Як-141, — напомнил в комментарии RT, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. Проект, к сожалению, был закрыт в 2003, было произведено всего четыре таких «вертикалки». Возвращение к этому проекту можно только приветствовать.

«Вертолеты России» показали модернизированный Ми-28НЭ с противотанковыми ракетами «Хризантема-М». Машина получила модернизированные управляемые ракеты «Атака» с лазерной системой наведения. У вертолета появилась функция управления беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, теперь у этого вертолета есть возможность применения авиабомб весом до 500 килограммов. Поясним — на современных ударных вертолетах, таких как Ми-28, Ка-50 и Ка-52, Ми-35М, использование авиабомб не было предусмотрено. Хотя, как отмечали специалисты, у всех этих машин имеются соответствующие элементы подвески. О том, что в номенклатуру наших ударных вертолетов могут вернуть бомбы, еще в 2016 году сообщил Юрий Борисов (на тот момент — замминистра обороны).

Ростех представил модернизированную боевую машину пехоты БМП-1АМ, более известную под оригинальным названием «Басурманин». Она обзавелась новым комплексом вооружений и современной электроникой. В частности, эта, одна из самых популярных БМП в мире, получила 30-миллиметровый боевой модуль от БТР-82А с автоматической пушкой, пулеметом ПКТМ калибра 7,62-мм, системой управления огнем с комбинированным всесуточным зенитным прицелом, двухплоскостным стабилизатором вооружения и противотанковым комплексом «Метис».

Минобороны в ходе форума объявило, что в войска уже поставлена опытная партия бронеавтомобилей «Волк». Сейчас все опытные образцы переданы на испытания.

Значительная часть экспозиции напомнила о фантастических фильмах. Но, как подчеркивают разработчики «футуристических» вооружений, это либо уже опробованные в деле образцы, либо прототипы для ближайшего будущего.

Так, ЦНИИ точного машиностроения (входит в Ростех) представил экзоскелет «солдата будущего» — конструкцию из углепластика, которая облегчает передвижение бойцов с грузами до 50 килограммов. Конструкция уже была апробирована в реальных боях, она особенно пригодится во время длительных маршей или в штурмовых операциях сообщили в Ростехе.

Экзоскелеты — это очень перспективное направление разработок, которое будет использовано в армиях передовых стран, пояснил газете ВЗГЛЯД президент Инжинирингового центра прототипирования «Кинетика» на базе университета МИСиС Владимир Пирожков

«Оборудование и экипировка становятся тяжелее в связи с большим количеством функций, которые сейчас выполняет солдат. Но нужно быть теперь просто более ловким, чем сильным, — рассказал эксперт. — Теперь у вас появляется помощник в виде такого робота. Он или пассивный (который, если вы правильно им владеете, просто помогает вам нести какой-то вес), или активный, с электродвигателями или на гибридных системах».

Выставка вообще доказала, что уже в ближайшем будущем будет отдаваться предпочтение роботизированным системам. На форуме по этому поводу прозвучало сразу несколько громких анонсов.

ЦНИИ «Буревестник» пообещало создать боевого робота на базе зенитки «Деривация-ПВО», которая предназначена для уничтожения дронов, крылатых ракет, ракет класса «воздух-поверхность», самолетов тактической авиации и вертолетов огневой поддержки. Также стало известно, что ЦНИИ «Буревестник» отправил на испытания новейшие самоходные артустановки «Флокс» и «Магнолия» и миномет «Дрок».

Однако настоящий фурор произвела презентация концерном «Калашников» концепта прямоходящей машины для решения «инженерных и боевых задач». Робот «Игорек» выполнен из башни-рубки с панорамным обзором, двумя руками-манипуляторами на шагающем двуногом шасси. По внешнему виду «Игорек» похож на разведчика AT-ST из киновселенной «Звездные войны» или патрульного робота из боевика «Робокоп».

А вот центр Хруничева представил роботизированную платформу собственной разработки. Управлять роботом оператор сможет с помощью экзоскелета и очков, «через которые оператор видит глазами робота». Робот способен двигаться, распознавать образы и отвечать на вопросы, но пока он является лишь прототипом для отработки узлов и агрегатов. Эта разработка должна составить конкуренцию уже существующему роботу Федору.

Входящее в «Калашников» предприятие Zala Aero представило беспилотник Zala 421-16E5V2, который может долететь из Ижевска Москву , преодолев более 1200 километров.