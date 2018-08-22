Украина покажет «ужас Москвы»

Бронированные лесовозы, чудо-ракеты и «ужас Москвы». Украина покажет новинки вооружения

Военный парад, посвященный Дню независимости, пройдет в Киеве 24 августа. Какие обещают сенсации и что о них говорят эксперты?

Самоходная артиллерийская установка «Богдана», бронированные лесовозы и чудо-ракеты, которые, по словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, давно оставили позади российские аналоги. Украинские власти готовятся торжественно предъявить стране и миру новинки отечественного ВПК 24 августа в Киеве на военном параде, посвященном Дню независимости.

САУ «Богдана» недавно представили широкой общественности. Украинские журналисты уже назвали ее «страшным сном сепаратистов» и «ужасом Москвы ». Что на самом деле представляет собой «Богдана»? База, на которой стоит собранная из разных советских деталей гаубица, — это КрАЗ-6322, разработанный еще в СССР. Только кабина у «Богданы» чуть удлиненная и бронированная. Ствол новой гаубицы, по мнению экспертов, снят опять же с советского орудия «Мста», а казенная часть позаимствована от гаубицы Д-20 послевоенных времен.

Еще одна так называемая новинка — танк «Ятаган». Это единственный экземпляр Т-84, на который в 2000 году в качестве эксперимента установили орудие с натовским калибром 120 мм. С тех пор этот образец находился в хранилище харьковского завода и, по сути, никакого отношения к ВСУ, кроме участия в параде, не имеет. Судя по видео репетиции, «Ятаган» будет возглавлять колонну из таких же танков Т-84, которых в украинской армии насчитывается шесть штук.

Говорить о каких-то новинках украинской военной техники не приходится, считает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов

Андрей Фролов, научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, главный редактор журнала «Экспорт вооружений»

«Богдана» появилась недавно, но это какое-то очень странное явление. До сих пор непонятно, это просто советская «Мста» на колесном шасси или это польская пушка, которая туда тоже была установлена. Что касается «Ятагана», эта история тянется уже почти 20 лет. Здесь принципиально нового ничего нет, а самое главное, что это все за пределы парада и штучных экземпляров не уйдет. Просто когда нужду превращают в добродетель и рассказывают, что это что-то сенсационно новое и не имеющее аналогов, это, наверное, не совсем корректно и имеет очень отдаленное отношение к действительности».

Главной сенсацией парада должны стать ракетные комплексы, которые, по словам секретаря СНБО Александра Турчинова, давно оставили позади российские аналоги. В частности, оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2», по заявлениям украинских журналистов, уже превзошел российский «Искандер» по всем показателям. И это несмотря на то, что у него еще нет собственной ракеты. Пока что были продемонстрированы лишь испытания двигателя, причем один из двух образцов взорвался.

Иван Коновалов: Потенциальные возможности делать ракеты у Украины есть. Еще с советских времен там существует КБ «Южное» и завод «Южмаш», и украинцы пытаются что-то модернизировать. Но в любом случае это старые советские системы, говорит директор Центра стратегической конъюнктуры

Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры

«Все достаточно просто: эти системы являются банально старыми советскими системами, где есть некоторое обновление — где-то ставят новую систему управления, где-то систему наведения. Но в целом сама по себе боевая система — это просто старые советские системы, не более того. Они не представляют собой какое-то движение вперед».

Еще одной новинкой украинской бронетехники стал автомобиль, созданный путем обваривания белорусского лесовоза МАЗ-5434 бронированными листами. Получившийся в результате броневик вызывал неоднократные нарекания со стороны военных.

Это не единственное сотрудничество с Белоруссией в военной сфере. Уже несколько лет на Украину поставляются комплексы наведения и оптика, например, для противотанкового ракетного комплекса «Скиф», который использовали в военных действиях в Донбассе.