«Калашников» представил новый беспилотный комплекс на форуме «Армия-2018»

Компания Zala Aero (входит в концерн "Калашников" ) представила новый беспилотный комплекс ZALA 421-16E5V2 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", в настоящее время комплекс проходит заводские испытания. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников".

"Беспилотный комплекс ZALA 421-16E5V2 от компании ZALA AERO — ведущего производителя комплексных решений в области беспилотных авиационных систем (входит в состав АО "Концерн "Калашников"), впервые представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", — говорится в сообщении.

По данным концерна, на данный момент беспилотный комплекс находится в стадии заводских испытаний.