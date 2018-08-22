Ещё
«Калашников» представил новый беспилотный комплекс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Калашников» представил новый беспилотный комплекс на форуме «Армия-2018» 

ТАСС 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Компания Zala Aero (входит в концерн "Калашников") представила новый беспилотный комплекс ZALA 421-16E5V2 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", в настоящее время комплекс проходит заводские испытания. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников".
"Беспилотный комплекс ZALA 421-16E5V2 от компании ZALA AERO — ведущего производителя комплексных решений в области беспилотных авиационных систем (входит в состав АО "Концерн "Калашников"), впервые представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", — говорится в сообщении.
По данным концерна, на данный момент беспилотный комплекс находится в стадии заводских испытаний.
В пресс-службе отмечают, что преимуществами беспилотного комплекса ZALA 421-16E5V2 являются продолжительность полета в 14 часов, что позволит, например, совершить полет из Ижевска в Москву на расстояние более 1,2 тыс. км. Сообщается также, что масса воздушного судна сокращена до 30 кг. Впервые для беспилотного комплекса разработана технология воздушного лазерного сканирования, которая предоставляет данные об изучаемой местности, включая рельеф, обнаруживает замаскированные объекты и их характеристики, включая любые изменения в природной среде. Также впервые в своем классе беспилотный комплекс ZALA 421-16E5V2 применяет автоматизированную систему обработки данных для оптико-электронной и радиотехнической разведки, аэрофотосъемки, ретрансляции видео и голосовой связи.
ТАСС: последние новости
Ростех показал прототип подводного противодиверсионного робота на "Армии-2018" Внезапная проверка боеготовности началась в ЦВО и ВВО по решению Путина Девять казахстанских предприятий представят новинки вооружения на форуме "Армия-2018"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пассажиры загоревшегося Ту-204 шокировали реакцией223
Госдеп рассказал, как Путин уничтожит США394
Российская ядерная ракета упала в Баренцево море503
Умер Стефан Карл Стефанссон17
Украина покажет «ужас Москвы»49
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
01:11
Бледанс объяснила решение сделать ЭКО
Шоу-бизнес
00:47
Появилось видео с горящего Ту-204
Происшествия Пожары
01:29
Украина покажет «ужас Москвы»
Армия Оружие
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
05:00
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение