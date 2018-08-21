Российские СЗО остаются в числе мировых лидеров

Российские системы залпового огня остаются в числе мировых лидеров

Российские ученые из НПО "СПЛАВ" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") в процессе модернизации смогли выжать максимум из калибра 122 мм, повысив могущество боеприпасов в несколько раз по сравнению со стандартным боекомплектом "Града".

При этом в производстве и эксплуатации новые реактивные снаряды стали технологичнее и удобнее, чем производившиеся миллионами и считающиеся во всем мире эталоном советские снаряды "Града".

Огонь с неба

Образ БМ-21 "Град" почти так же знаменита во всем мире, как бренд "Калашников". Как и в случае с легендарным советским автоматом, за успехом стоит простота в эксплуатации, высокая надежность и эффективность. Даже через 55 лет после своего создания БМ-21 остается эффективной и используется армиями многих стран мира.

Во второй половине 1950-х годов перед советскими учеными поставили задачу создать новую РСЗО на смену легендарной, но устаревшей БМ-14 "Катюша". Главный конструктор НИИ-147 Александр Ганичев, которому тогда едва исполнилось 40 лет, должен был решить очень сложную задачу — впервые в мире создать реактивный снаряд удлинения 25 калибров с характеристиками дальности, кучности и эффективности, в несколько раз превышающими характеристики турбореактивного снаряда М-14 от "Катюши".

Работать пришлось почти с чистого листа. Опыта по созданию образцов реактивной артиллерии у специалистов НИИ-147 в то время не было. Теоретические вопросы, связанные с отработкой реактивных снарядов в прикладной науке были освещены недостаточно. Начинать приходилось буквально с нуля. Новая научная школа формировалась прямо в ходе работы над изделием. В результате к 1963 году "Град" был создан и превосходил по эффективности действия все отечественные и зарубежные РСЗО того времени. Годовой объем производства снарядов для этой РСЗО доходил до миллиона штук. Фактически с конвейера каждые 25 секунд сходил готовый реактивный снаряд.

Несмотря на возросшую эффективность, новые боеприпасы не прибавили в весе и размерах

55-летний опыт эксплуатации системы "Град" подтвердил ее высокую надежность, простоту в обслуживании и боевой работе. Но главный конструктор Ганичев не остановился на достигнутом. Комплекс научных исследований, проведенных под его руководством, позволил сформулировать направления разработки следующего поколения реактивных систем — РСЗО армейского звена "Ураган" и дальнобойной системы "Смерч".

Эталон сохраняется

Российская научная школа создания РСЗО с тех пор и до нашего времени считается одной из лучших в мире. Даже в сложные для военной промышленности нашей страны 90-е годы ей удалось продолжать совершенствование боевой техники и боеприпасов. Результаты этой работы стали востребованы уже в 2000-е годы. Когда началось перевооружение армии, НПО "СПЛАВ" смогло предложить новую РСЗО калибра 122 мм, которая вобрала в себя все лучшие качества, присущие "Граду". Инженеры до идеала отточили все элементы конструкции реактивной системы залпового огня, постоянно совершенствуя системы прицеливания, боеприпасы и шасси. Именно это позволило "Торнадо-Г" заслужить всемирное признание в качестве эталона 122-миллиметровой РСЗО.

Новая реактивная система, которая уже более пяти лет поступает в войска, получила современную систему навигации, автоматизированную систему управления наведением и огнем (АСУНО) и аппаратуру подготовки и пуска (АПП), позволяющие автоматизировать процесс управления наведением пакета направляющих и самой стрельбой. Теперь расчет, который уменьшился с трех до двух человек, может, не выходя и машины, вводить данные полетного задания во взрыватели и производить пуск даже с неподготовленной позиции, без топографической привязки, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить позицию.

"Такая скорость маневра крайне важна в условиях современных боевых действий и против серьезного противника, в арсенале которого имеются средства разведки, способные очень быстро вычислить координаты точки, откуда наносится удар, — отметил генеральный директор "Техмаша" Владимир Лепин. — "Торнадо-Г" может намного эффективнее "Града" выходить из-под ответного огня, а его живучесть на поле боя, по оценке экспертов, выросла в 4-5 раз".

Современные системы связи и цифровая система управления позволяют "Торнадо-Г" использовать для разведки целей, наведения и корректировки ведения огня беспилотные летательные аппараты, что существенно повышает боевую эффективность применения РСЗО. Получая в прямом эфире данные о положении техники и живой силы противника и координаты попадания боевых частей снарядов, экипаж может моментально корректировать наведение. В результате эффективность применения неуправляемых ракет даже на предельной дальности приближается к эффективности управляемых снарядов, стоимость которых многократно выше.

Несмотря на использование такого количества электроники, "Торнадо-Г" сохранил свойственную "Граду" безотказность. Машина может эксплуатироваться при температуре воздуха от — 40 °С до + 50 °С при практически стопроцентной влажности.

Универсальная тройка

Модернизация "Града" не обошла и его боекомплект. До сих пор о новых снарядах, разработанных НПО "СПЛАВ" для "Торнадо-Г", было известно немного: хотя они уже длительное время поступают на вооружение российских военных, впервые широкой общественности их представили только сейчас. Для "Торнадо-Г" разработано три снаряда калибра 122 мм: осколочно-фугасный, кассетный и осколочно-фугасный повышенного могущества. Каждый из них позволяет вести эффективную стрельбу на дальности до 20 километров.

Как рассказал "РГ" Владимир Лепин, новый неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности (индекс 9М539) способен в среднем в шесть раз эффективнее поражать цели, чем неуправляемый реактивный осколочно-фугасный снаряд 9М22У системы "Град". Пришедший на смену осколочно-фугасному снаряду повышенного могущества системы "Град" 9М521 новый снаряд 9М538 стал в два раза эффективнее. Оба новых снаряда предназначены для поражения живой силы противника и легкобронированной техники. Причем они могут поражать цели за складками местности и даже в горах.

"Кроме осколочно-фугасных снарядов мы представили на "Армии-2018" наш новый кассетный 122-миллиметровый боеприпас, предназначенный для борьбы с бронетехникой", — рассказал "РГ" Владимир Лепин.

Несмотря на возросшую эффективность, новые боеприпасы не прибавили в весе и размерах. Они не требуют специальных транспортно-заряжающих машин и могут доставляться к РСЗО и заряжаться силами личного состава.

А научная школа Александра Ганичева продолжает развиваться. Сегодня в научно-конструкторском блоке НПО "СПЛАВ" трудятся более 600 человек, среди которых три академика, два члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, 11 докторов технических наук и 38 кандидатов технических наук. Федерацией космонавтики учреждена медаль А. Н. Ганичева. В НПО "СПЛАВ" по результатам конкурса лучшим инженерам ежегодно вручают премию его имени.