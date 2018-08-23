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Ан-26 впервые приземлился на шоссе в России
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Военно-транспортный самолет впервые приземлился на шоссе в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Приземление военно-транспортного самолета Ан-26 под Хабаровском на автотрассу состоялось впервые в современной истории России, сообщил начальник штаба материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил РФ генерал Алексей Кузьменков.
Посадка Ан-26, а также четырех штурмовиков Су-25СМ прошла в четверг на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в рамках специальных учений МТО, которые проходят в ВВО с 20 по 25 августа. В учениях задействовано около 36 тысяч человек личного состава и 3,4 тысячи единиц техники и вооружения.
"Предназначение транспортного самолета — обеспечить материально-техническую составляющую, это боеприпасы, продовольствие, а также эвакуация раненых. В действительности данный элемент посадки на автодорогу очень сложен и в современной истории России еще не выполнялся. Это говорит о профессионализме летчиков. Все летчики, которые задействованы в учениях, имеют серьезную практику, полученную во время боевых действий в Сирии", — сказал Кузьменков журналистам.
Он уточнил, что под Хабаровском завершен четвертый этап учений МТО. Заблаговременно для посадки самолетов здесь была развернута вся система материально-технического обеспечения. "Все вопросы были отработаны: от обеспечения горючим до боеприпасов. Нормативы перекрыты в 2-2,5 раза. На этом учения не завершены", — сказал он.
По его словам, на пятом этапе, который пройдет на полигоне Цугол в Забайкалье, будет развернут полевой аэродром и осуществлена посадка самолетов на подготовленную полевую инфраструктуру.
Оценку по итогам учений даст министр обороны РФ.
Ранее сообщалось, что участок дороги длиной более 2,5 километра под Хабаровском использовался в качестве взлетно-посадочной полосы. На него осуществлена посадка и взлет четырёх самолётов Су-25СМ с интервалом 5 минут, транспортного самолета Ан-26 под прикрытием вертолётов армейской авиации.
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