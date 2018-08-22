Началось вооружение российских ударных беспилотников

Директор кластера «Вооружение» Ростеха Сергей Абрамов заявил, что госкорпорация начала оснащение боеприпасами перспективных российских ударных беспилотников.
«Предприятия концерна «Техмаш» начали разработку боевой нагрузки для беспилотников — это могут быть как средства ближнего боя, так и авиабомбы», — приводит РИА Новости слова Абрамова.
По его словам, в настоящее время по заказу Минобороны проводятся работы по оснащению данными видами вооружения российских беспилотников нового поколения.
Ранее в концерне «Техмаш» рассказали о разработке нового поколения противолодочного оружия.