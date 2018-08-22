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Началось вооружение российских ударных беспилотников
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Началось вооружение первых российских ударных беспилотников 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор кластера «Вооружение» Ростеха Сергей Абрамов заявил, что госкорпорация начала оснащение боеприпасами перспективных российских ударных беспилотников.
«Предприятия концерна «Техмаш» начали разработку боевой нагрузки для беспилотников — это могут быть как средства ближнего боя, так и авиабомбы», — приводит РИА Новости слова Абрамова.
По его словам, в настоящее время по заказу Минобороны проводятся работы по оснащению данными видами вооружения российских беспилотников нового поколения.
Ранее в концерне «Техмаш» рассказали о разработке нового поколения противолодочного оружия.
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