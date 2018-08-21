«Люди-лягушки»: как работал советский подводный спецназ на Великой Отечественной

Данное подразделение разведтотдела штаба Балтфлота ВМФ СССР действовало с августа 1941 года по октябрь 1945-го. Это был первый в истории советский подводный спецназ, на ачету которого множество боевых операций, нанесших серьезный ущерб гитлеровцам в Великой Отечественной войне.

Что это было за спецподразделение

У историков подводного флота СССР есть предположение, что «подводными пехотинцами» и «людьми-лягушками» этот первый «глубинный» советский спецназ называли из-за того, что под водой данные моряки должны были действовать столь же эффективно, как и их сухопутные коллеги. Плюс ко всему, «люди-лягушки» в основном сами изготавливали многие комплектующие своего подводного оборудования и вооружения (серийного их производства тогда просто не существовало).

Историк отечественных спецподразделений и в прошлом имеющий собственный опыт службы в спецназе В. И. Афонченко попытался восстановить хронологию появления РОНа. Как пишет Владимир Иванович, диверсионные подразделения подводников на Тихоокеанском флоте начали свои тренировки еще в 1938 году, поначалу как ЭПРОН — экспедиция подводных работ особого назначения.

Когда с начала Великой Отечественной войны возникла угроза блокады Ленинграда , в августе 1941 года нарком ВМФ СССР подписал приказ о создании при разведывательном отделе штаба Балтфлота роты особого назначения (РОН) в составе 146 человек. Командовал ротой кавторанг И. В. Прихватилов, оставивший о действиях своего подразделения воспоминания.

Суть действий сотрудников РОНа выражалась в проведении разведывательных и диверсионных операций в тылу врага с использованием умений и навыков подводной работы. РОН дислоцировалась на острове Декабристов (о. Голодай), это Василеостровской район современного Санкт-Петербурга.

Термин «подводная пехота» придумал Прохватилов

Как вспоминал Иван Васильевич Прохватилов, способности к «мимикрированию», подстраиваться под предлагаемые обстоятельства (а бойцам РОНа приходилось, действуя на вражеской территории, в том числе и переодеваться в гитлеровцев), он в детстве научился у махновцев, которые, как только чувствовали опасность, «превращались» в крестьян, закапывая свои винтовки и пулеметы. Именно Порохватилову принадлежит термин «подводные пехотинцы»: он не хотел, чтобы бойцов РОНа сравнивали с морской пехотой.

Первый бой в начале осени 1941 года бойцы РОНа, как говорил И. В. Покатилов, его подчиненные вообще провели «без шума и пыли»: финны просто удрали с занятого ими острова в районе Выборга , понаблюдав, как тщательно готовят нападение морские спецназовцы. Они побросали даже пулеметы и пушки.

Чем была важна операция с U-250

На счету у РОНа за всю ее историю были десятки успешных боевых операций, на тот момент не имевших аналогов в мировой практике. Однако одна из самых главных акций роты особого назначения — исследование затонувшей немецкой субмарины U-250. Ее в Финском заливе потопили в конце лета 1944 года. Шестерых немецких подводников вместе с капитанов подлодки Вернером Шмидтом захватили в плен.

Поскольку были основания полагать, что на затопленной подлодке находятся секретные документы, РОНу Прохватилова поставили задачу отыскать месторасположение судна и достать оттуда все ценное. Подводники роты, по воспоминаниям И. В. Прохватилова, при погружении и исследовании субмарины получили кислородное отравление — их костюмы были не приспособлены к работе на 36-метровой глубине. Тем не менее им удалось извлечь из подлодки документы, позволяющие отследить гитлеровские секретные фарватеры и минные поля, установленные на Балтике.

Кроме того, и советских военных, и армию Великобритании крайне заинтересовали образцы взрывателей торпед подлодки. Оказалось, что именно такими торпедами были уничтожены 24 английских транспорта на пути в Архангельск

РОН и от нее урон

В 1941 году подводные разведчики РОНа серьезно помогли окруженным советским подразделениям на Карельском перешейке, добывая ценную разведывательную информацию и совершая диверсионные операции по взрыву объектов инфраструктуры на захваченной врагом территории. Именно «люди-лягушки» РОН разведали и проложили маршрут «Дороги жизни» по Ладожскому озеру, по которому осуществлялось транспортное сообщение с блокадным Ленинградом. Подводники роты особого назначения занимались и подъемом затонувшего советского транспорта на Ладожском озере.

В 1942 году водолазы РОН заминировали и взорвали восстановленный перед этим немцами стратегический важный причал в Петергорфе. В 1943 году в результате разведывательно-диверсионных операций РОНа были уничтожены 4 итальянских катера в Стельнинском канале. В 1944 году один из разведчиков роты особого назначения путем получения оперативной разведывательной информации предотвратил обстрел Ленинграда снарядами Фау-1, добыв необходимые сведения в результате спецоперации. Гитлеровский завод в Стрельне, изготавливавший данные боеприпасы, в итоге был разбомблен и расстрелян советской артиллерией.

РОН расформировали в октябре 1945 года за ненадобностью в мирное время. Исследователи отечественных спецслужб утверждают, что опыт работы этого подразделения в полной мере так и не был изучен.