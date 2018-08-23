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Названы сроки поставок в войска танков Т-90М
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Названы сроки поставок в войска танков Т-90М 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Армия России в 2019 году получит первые несколько десятков модернизированных танков Т-90М, сообщил источник в Минобороны.
«В 2019 году на вооружение российской армии поступит первая партия глубоко модернизированных танков Т-90М в количестве нескольких десятков штук», — сообщил источник ТАСС.
В августе 2017 года Минобороны и «Уралвагонзавод» подписали контракты по поставкам новых танков Т-90М и машин поддержки «Терминатор», а также капремонт Т-72Б, Т-80БВ и Т-90.
Напомним, 31 января в корпорации «Уралвагонзавод» сообщили, что российская армия в ближайшие несколько месяцев получит новый танк Т-90М, первая партия этих машин позволит перевооружить танковый батльон.
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