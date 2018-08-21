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Британцы присмотрели за российским фрегатом в Ла-Манше
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Британцы присмотрели за российским фрегатом в Ла-Манше 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Британский минный тральщик HMS Hurworth проследил за российским новейшим фрегатом «Адмирал Макаров», который проходил через пролив Ла-Манш. Об этом пишет The Daily Star.
Как отмечает издание, за кораблем с воздуха присматривал также военный вертолет Wildcat. Представитель Королевского военно-морского флота Великобритании подтвердил информацию о перехвате, однако от дальнейших комментариев отказался. По его словам, операция еще продолжается.
«Интерфакс» отмечает, что фрегат «Адмирал Макаров» входит в состав Черноморского флота. Сейчас он выполняет переход из Балтийского в Черное море, где будет постоянно базироваться в Севастополе. 29 июля экипаж корабля принял участие в военно-морском параде в честь празднования дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
«Адмирал Макаров» является третьим в серии фрегатов проекта 11356, строящихся для Черноморского флота в рамках госпрограммы вооружений 2011-2020. Корабли предназначены для нанесения ударов по морским и наземным целям, а также имеют средства противовоздушной и противолодочной обороны. В состав вооружения, среди прочего, входит ракетный комплекс «Калибр».
Постройка еще трех фрегатов в настоящее время заморожена. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок производства украинского предприятия «Зоря-Машпроект», однако Украина отказалась передавать их России.
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