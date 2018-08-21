Ещё
Летчики ВВО отработали передислокацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летчики ВВО отработали передислокацию в ходе проверки боеготовности 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Летчики истребительной и бомбардировочной авиации Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае в ходе внезапной проверки боеготовности войск выполнили перелет на расстояние более двух тысяч километров, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Более десятка новейших истребителей Су-35С выполнили перелет на один из аэродромов в Республике Бурятия, многоцелевые бомбардировщики Су-34 передислоцированы в Забайкалье", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в ходе перелета пилоты Су-35 и Су-34 выполнили летно-тактические задания в составе пар и звеньев, отработали вопросы аэронавигации при полете по указанному маршруту, а также посадки на незнакомые аэродромы.
Последние новости
Запад зол на "троллинг" Владимира Путина. Мнение Политолог: у США "открываются глаза" на украинские реалии Как США попытались создать аналог российской "Красухи"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель148
На Украине разоблачили ложь о туристах в Крыму516
«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова12
Стали известны расценки на доносы в России43
Меладзе решил получить другое гражданство325
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
00:56
«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова
Шоу-бизнес
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
15:33
В Кемерове снесли ТРЦ «Зимняя вишня»
Пожары Происшествия
01:42
В деле Шеремета появилась новая информация
Украина Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение