Сирийскую армию атаковали с помощью беспилотников

Боевики атаковали сирийскую армию с помощью беспилотных аппаратов

Трое сирийских военнослужащих погибли, девять ранены в результате недавней атаки боевиков с использованием беспилотных летательных аппаратов.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, сирийские террористы из района провинции Идлиб применили пять беспилотников кустарного производства, сообщает РИА Новости

Территория этой провинции в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. По данным Минобороны РФ, террористы готовят провокацию, дабы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

Тем временем президент США в своем "Твиттере" предостерег сирийского президента от наступления в Идлибе, якобы эта "трагедия" приведет к смерти сотен тысяч людей.