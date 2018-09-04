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Сирийскую армию атаковали с помощью беспилотников
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Боевики атаковали сирийскую армию с помощью беспилотных аппаратов 

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Фото: www.vesti.ru
Трое сирийских военнослужащих погибли, девять ранены в результате недавней атаки боевиков с использованием беспилотных летательных аппаратов.
По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, сирийские террористы из района провинции Идлиб применили пять беспилотников кустарного производства, сообщает РИА Новости.
Территория этой провинции в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. По данным Минобороны РФ, террористы готовят провокацию, дабы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.
Тем временем президент США в своем "Твиттере" предостерег сирийского президента от наступления в Идлибе, якобы эта "трагедия" приведет к смерти сотен тысяч людей.
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