Почему Китай решил принять участие в учениях России

Почему Китай решил принять участие в самых масштабных учениях России

Сергей Шойгу и Войска Китая Монголии примут участие в стратегических учениях «Восток-2018» в августе—сентябре этого года. Об этом 20 августа сообщили министр обороны России минобороны КНР. Эти учения должны стать крупнейшими со времён легендарных манёвров «Запад-81», которые проводились ещё при СССР. По мнению экспертов, столь тесное сотрудничество Москвы и Пекина свидетельствует о том, что они фактически стали военными союзниками. Аналитики также отмечают, что агрессивная политика США лишь способствует сближению РФ и КНР.

20 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в запланированных на август-сентябрь 2018 года учениях «Восток-2018» примут участие военные из Китая и Монголии.

В этот же день Минобороны КНР сообщило, что к российским манёврам присоединятся 3,2 тыс. военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК), более 900 единиц вооружений и 30 вертолётов и самолётов.

«Учения направлены на укрепление российско-китайского стратегического военного сотрудничества, усиление потенциала сторон в области совместного реагирования на различные угрозы безопасности, а также поддержание мира, стабильности и безопасности в регионе», — подчёркивает Минобороны Китая.

Совместные российско-китайские учения пройдут на полигоне Цугол в Забайкальском крае с 11 по 15 сентября текущего года.

Беспрецедентные масштабы

Учения «Восток-2018» по сообщению Минобороны России будут представлять собой «ряд связанных специальных учений и практический розыгрыш боевых действий, который будет проводиться на территории двух военных округов» — Центрального и Восточного, то есть на территориях Дальнего Востока и Сибири. Кроме того, в широкомасштабных манёврах должен принять участие российский Северный флот. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что учения посетит Владимир Путин.

Артиллерийская часть форсирует водную преграду во время военных учений «Запад-81» © Борис Приходько

«Это крупнейшее со времён манёвров «Запад-81» мероприятие по подготовке вооружённых сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил», — рассказал 20 августа министр обороны России Сергей Шойгу.

Учения вооружённых сил СССР и стран Варшавского договора «Запад-81» проходили с 4 по 12 сентября 1981 года на территориях Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов, а также в акватории Балтийского моря. В них приняли участие более 100 тыс. человек.

Отрабатывался план наступления и разгром сил НАТО в Центральной Европе без использования ядерного оружия. По масштабу учения «Запад-81» были сравнимы лишь с военными операциями времён Великой Отечественной войны.

В 2014-м году прошли учения российских вооружённых сил «Восток-2014», которые стали крупнейшими со времён распада СССР. В них приняли участие более 150 тыс. человек, полторы тысячи танков, десятки единиц авиационной техники и военных кораблей. Однако нынешние манёвры должны превзойти по масштабу учения четырёхлетней давности.

Стратегические учения «Восток-2014» © Виталий Аньков

С 20 августа в рамках подготовительного этапа учений «Восток-2018» проходит внезапная проверка боеготовности войск на восточном стратегическом направлении, которая закончится 25 августа. За это время должны пройти более 16 учений. Пятью днями ранее на Дальнем Востоке стартовали масштабные лётно-тактические учения. В их рамках два стратегических ракетоносца Ту-160 впервые приземлились на аэродроме Анадырь . Таким образом, американский штат Аляска оказался в зоне их досягаемости.

В прошлом году прошли совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017», вызвавшие серьёзный резонанс в странах НАТО. В 2019-м году российское Минобороны поведёт в Центральном военном округе учения «Центр-2019».

Эволюция отношений

Вооружённые силы КНР традиционно участвуют в совместных учениях под эгидой Шанхайской организации сотрудничества . С 22 по 29 августа 2018 года в Челябинской области состоятся учения ШОС «Мирная миссия — 2018», куда уже прибыла китайская авиагруппа в составе двух многоцелевых истребителей J-11, четырёх истребителей бомбардировщиков JH-7, и шести самолётов военно-транспортной авиации Y-9. Кроме того, в учениях задействована китайская бронетехника и мотопехота — всего около 700 военнослужащих НОАК.

Москва и Пекин традиционно проводят двусторонние манёвры. Так, в 2016 году в рамках военно-морских учений «Морское взаимодействие» корабли России и Китая отрабатывали совместные действия в акватории Южно-Китайского моря, а в 2017 году — на Балтике. Кроме того в декабре прошлого года состоялись совместные шестидневные компьютерные учения России и Китая по противоракетной обороне.

Однако теперь НОАК впервые участвует в масштабных стратегических учениях на территории нашей страны, нацеленных на отражение внешней агрессии.

«В каком-то смысле, это продолжение программы по совместным учениям в рамках ШОС, — заявил в интервью RT военный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. — То, что четыре года назад китайцы были на аналогичных учениях в качестве наблюдателей, а теперь принимают в них участие, демонстрирует усиление ШОС и понимание Пекином необходимости военного сотрудничества с Россией».

В свою очередь, президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев считает присутствие китайских военных на стратегических учениях «Восток-2018» показателем того, что Россия и КНР являются де-факто военными союзниками.

«Речь идёт об эволюции наших отношений, которые сначала описывались термином «партнёрство», потом «стратегическое партнёрство», после — «всеобъемлющее партнёрство», — подчеркнул RT Санакоев. — В наших отношениях с Китаем мы не просто приблизились к этапу союзничества, но даже фактически переросли его».

Геополитическая победа Путина

Как отметили в разговоре с RT эксперты, важным фактором, подстёгивающим военное сближение Москвы и Пекина, является ухудшение отношений обеих стран с США.

Ещё в начале 2018 года в «Национальной оборонной стратегии» Соединённых Штатов Пентагон назвал Россию и Китай источниками угроз для Америки. 17 августа американское военное ведомство заявило, что китайцы готовятся нанести удары по объектам США и их союзников.

При этом с начала июля 2018 года США и Китай находятся в состоянии торговой войны, вызванной стремлением президента Дональда Трампа сократить торговый дефицит во внешнеэкономических отношениях с КНР.

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином globallookpress.com © Kremlin Pool/Global Look Press

«Когда одно государство посылает на территорию другого контингент военнослужащих, хотя и в рамках учений, это всегда пощёчина политическому оппоненту, в данном случае — США, — отмечает Александр Михайлов. — Таким образом Китай демонстрирует свою лояльность России, а китайское руководство — Владимиру Путину, что, естественно, не понравится американскому истеблишменту».

С этой точкой зрения согласен и Сергей Санакоев, подчеркнувший, что речь идёт о «прямой экономической агрессии» США в виде санкций, от которых страдают и Москва, и Пекин.

Поэтому, добавляет Александр Михайлов, углубление военного сотрудничества России и КНР на учениях «Восток-2018» — это «геополитическая победа Путина и очень верный шаг Китая, потому что абстрагироваться от России в условиях экономической войны с США было бы безграмотно».

«Время укреплять ШОС»

По словам Александра Михайлова, укрепление российско-китайского партнёрства в оборонной сфере проходит на фоне ослабления НАТО под грузом внутренних противоречий.

«Мы показываем альянсу, что мы консолидируемся и можем создать с восточными партнёрами союз не слабее того, что существует на Западе», — отмечает политолог.

Кроме того, как считают эксперты, эффективность и сила этого союза продемонстрирует другим странам, что евроатлантической интеграции есть альтернативы.

Например, это может быть актуально для Турции , испытывающей кризис в отношениях с ведущей державой НАТО — США. В настоящий момент Анкара также является партнёром по диалогу с ШОС.

«Сейчас самое время проводить учения с китайскими партнёрами и укреплять ШОС, потому что за ней будущее, в отличие от НАТО», — утверждает Михайлов.

Как подчёркивает Сергей Санакоев, усилия Москвы и Пекина в оборонной сфере не направлены против третьих стран, о чём не забывают говорить и российские, и китайские военные.