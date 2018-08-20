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«Калашников» разработал гибридный багги
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«Калашников» разработал гибридный багги с электродвигателем 

РИА Новости 1 час назад
Фото: предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников" разработал для Минобороны гибридный багги OV-2, способный разгоняться до 100 километров в час, сообщили РИА Новости в понедельник в концерне.
"Он разработан в интересах министерства обороны Российской Федерации. Автомобиль способен развивать скорость до 100 километров в час и перевозить до четырех человек, включая водителя", — сказали в "Калашникове".
По данным концерна, мощность двигателя заднего привода — 42 кВт, электродвигателя переднего привода — 55 кВт. Подвеска — пружинная с гидравлическим амортизатором. Тормозная система — гидравлическая двухконтурная.
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