«Калашников» разработал гибридный багги

Концерн "Калашников" разработал для Минобороны гибридный багги OV-2, способный разгоняться до 100 километров в час, сообщили РИА Новости в понедельник в концерне.
"Он разработан в интересах министерства обороны Российской Федерации. Автомобиль способен развивать скорость до 100 километров в час и перевозить до четырех человек, включая водителя", — сказали в "Калашникове".
По данным концерна, мощность двигателя заднего привода — 42 кВт, электродвигателя переднего привода — 55 кВт. Подвеска — пружинная с гидравлическим амортизатором. Тормозная система — гидравлическая двухконтурная.