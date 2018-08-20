Военных будут увольнять за селфи на службе

20 августа правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, запрещающий военнослужащим выкладывать в соцсети лишнюю информацию.

Под гриф попадает все, что связано со службой человека: кто он такой (в смысле, сколько звезд на его погонах), где находится в данный момент, на каких танках ездит и прочее. Нельзя размещать в интернете фото и видео с мест службы, данные геолокации и прочее. Групповые фото на фоне техники, снимки друзей на боевых заданиях и прочее — все запрещено.

Тех, кто проявит неосторожность в социальных сетях, ждут строгие наказания. Вплоть до увольнения. Соответствующие поправки предлагается внести в закон о статусе военнослужащих.

"В наше время, пожалуй, стоит подумать о введении термина "информационная дисциплина" — для военнослужащих это более чем актуально, — отмечает член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Личные странички в социальных сетях не являются приватным пространством, таким, каким раньше, например, был семейный фотоальбом. Но многие военнослужащие, похоже, забывают, что интернет — это открытое пространство, и выкладывают в Сеть по сути закрытую информацию. Селфи на учениях возле боевой техники, возможно, допустимо в семейном альбоме, но никак недопустимо в социальной сети".

В былые годы в каждой воинской части висели плакаты с лозунгом "Не болтай!". Но в информационную эру не все солдаты осознали, что на интернет это правило распространяется в первую очередь. Вероятность, что разговор служивых в ресторане подслушает какой-то иностранный шпион, не так велика. Но страничку солдата в социальной сети чужая спецслужба обязательно найдет и изучит. Интернет и частные блоги военных стали для спецслужб бесценным источником информации — из-за недисциплинированности некоторых блогеров в погонах. С этим надо бороться.

Запрещено выкладывать в Сеть фото и видео с мест службы, данные геолокации и прочее