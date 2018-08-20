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В ЮВО стартовали учения соединений спецназа
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В ЮВО стартовали тактические учения соединений спецназа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках плановых ТСУ подразделения спецназа трех соединений были подняты по сигналу учебной тревоги, с последующим выдвижением в район выполнения задач.
В соединениях специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области, Ставропольском крае и на Кубани, стартовали тактико-специальные учения (ТСУ).
В рамках плановых ТСУ подразделения спецназа трех соединений были подняты по сигналу учебной тревоги, с последующим выдвижением в район выполнения задач.
Автотранспортные колонны выполнили передислокацию в районы общевойсковых полигонов Кадамовский, Николо-Александровский и Молькино. На марше были отработаны задачи управления по каналам закрытой радиосвязи, а также обеспечения защиты от огневого поражения, воздействия оружия массового поражения условного противника.
В целях ведения разведки мест возможных огневых засад спецназовцы применили беспилотные летательные аппараты.
В ходе ТСУ разведывательные группы отработают передислокацию воздушным путем на расстояния свыше 500 км, с целью отработки разведывательно-поисковых задач в тылу условного противника на горных полигонах Северной Осетии, Чечни, Дагестана и в Крыму.
Десантирование обеспечат экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ авиационных частей 4 армии ВВС и ПВО ЮВО.
Подразделениям спецназа предстоит выявить замаскированные командные пункты условного противника и передать разведданные об их расположении пункту управления огнем артиллерии.
В ТСУ соединений специального назначения задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих, более 100 единиц военной техники, в том числе бронированные КамАЗы, бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», «Тайфун», включая новейшие образцы, оборудованные боевыми модулями дистанционного управления «Арбалет».
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