В ЮВО стартовали учения соединений спецназа

В ЮВО стартовали тактические учения соединений спецназа

В рамках плановых ТСУ подразделения спецназа трех соединений были подняты по сигналу учебной тревоги, с последующим выдвижением в район выполнения задач.

В рамках плановых ТСУ подразделения спецназа трех соединений были подняты по сигналу учебной тревоги, с последующим выдвижением в район выполнения задач.

Автотранспортные колонны выполнили передислокацию в районы общевойсковых полигонов Кадамовский, Николо-Александровский и Молькино. На марше были отработаны задачи управления по каналам закрытой радиосвязи, а также обеспечения защиты от огневого поражения, воздействия оружия массового поражения условного противника.

В целях ведения разведки мест возможных огневых засад спецназовцы применили беспилотные летательные аппараты.

Чечни, В ходе ТСУ разведывательные группы отработают передислокацию воздушным путем на расстояния свыше 500 км, с целью отработки разведывательно-поисковых задач в тылу условного противника на горных полигонах Северной Осетии Дагестана и в Крыму

Десантирование обеспечат экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ авиационных частей 4 армии ВВС и ПВО ЮВО.

Подразделениям спецназа предстоит выявить замаскированные командные пункты условного противника и передать разведданные об их расположении пункту управления огнем артиллерии.

В ТСУ соединений специального назначения задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих, более 100 единиц военной техники, в том числе бронированные КамАЗы, бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», «Тайфун», включая новейшие образцы, оборудованные боевыми модулями дистанционного управления «Арбалет».