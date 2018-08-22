Минобороны подвело итог операции в Сирии

Минобороны опубликовало видеоролик, в котором в цифрах продемонстрировало результаты, достигнутые российскими военнослужащими в ходе операции по борьбе с террористическими группировками в Сирии

«В результате операции сирийскими военными силами при поддержке сил России от террористов освобождено более 1400 населенных пунктов, свыше 96% территории находятся под контролем правительственных войск и отрядов народного ополчения», — следует из видеоролика на YouTube-канале ведомства.

Минобороны также отметило, что по состоянию на 30 сентября 2015 года под контролем правительственных войск находилось только 8% территории.

Также сообщается, что боевой опыт в Сирии получили «свыше 63 тысяч российских военных, в том числе 434 генерала и около 26 тысяч офицеров, … 4349 специалистов ракетных войск и артиллерии, 87% экипажей оперативно-тактической, 91% армейской и 97% военно-транспортной авиации, а также 60% экипажей стратегической и дальней авиации».

Россия апробировала в Сирии 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали высокую эффективность. В частности, было испытано 68 образцов вооружения в ВКС, 18 — ВМФ, 48 — СВ и 97 — в других и специальных войсках.

В настоящее время ежедневно в небе Сирии работают до 70 российских беспилотников, таких как «Форпост» и «Орлан-10». Всего беспилотные летательные аппараты совершили более 25 тыс. вылетов для ведения воздушной разведки, обнаружено около 47,5 тыс. объектов противника.

Кроме того, корабли и подлодки России нанесли по позициям террористов в Сирии 100 ударов крылатыми ракетами «Калибр». Стратегическими самолетами дальней авиации Воздушно-космических сил России нанесено 66 ударов крылатыми ракетами воздушного базирования. Военно-морской флот России за время операции на территории Сирии совершил 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей и 14 подводных лодок.

Всего в результате ударов авиации и крылатых ракет уничтожено 121 тыс. 466 объектов террористов, в том числе 970 полевых лагерей, 20 тыс. 513 опорных пунктов, 9 тыс. 941 склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 649 танков, 731 боевая машина пехоты, 8 тыс. 927 автомобилей с зенитными установками. Также уничтожены более 86 тыс. боевиков, а также 830 главарей бандформирований, в том числе 4,5 тыс. выходцев из РФ и стран СНГ.