Российские войска подняты по тревоге

В России стартовала масштабная проверка боеготовности

Внезапная проверка боеготовности началась по указанию Владимира Путина в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Как сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу , проверка, включающая комплекс из 16 специальных учений, проводится на восточном театре военных действий в преддверии масштабных учений "Восток-2018".

"Сегодня с 05.00 мск в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности", — сказал Шойгу.

По его словам, основные усилия сосредоточены на подготовке объединений, соединений и воинских частей к выполнению задач по предназначению и своевременному выводу органов военного управления в исходные районы.