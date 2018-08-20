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Проект российско-индийского истребителя заморозили
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Проект российско-индийского истребителя FGFA пока заморозили 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Проект России и Индии по созданию истребителя пятого поколения пока заморожен, однако есть возможность вернуться к диалогу, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Он пока заморожен. Но надеемся, что мы еще вернемся к диалогу по истребителю пятого поколения. К слову, наш самолет пятого поколения Су-57 совершит демонстрационные полеты на "Армии" и, уверен, вызовет большой интерес и станет предметом внимания многих иностранных партнеров", — сказал Шугаев.
Проект самолета пятого поколения FGFA — часть проводимой нынешним индийским правительством политики Make in India. С российской стороны разработчиком выступает ОКБ имени Сухого, с индийской — компания Hindustan Aeronautics. Замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов заявлял РИА Новости, что Россия и Индия уже согласовали проект контракта на совместную разработку истребителя, российская сторона готова к его подписанию.
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