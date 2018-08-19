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«Армату» выставят на потеху
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«Армату» выставят на потеху 

Lenta.ru 1 час назад
В парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, где пройдет международный форум «Армия-2018», привезли новейший российский танк Т-14 «Армата». Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Машину установят на стенде Минобороны России. Заграждения вокруг танка не будет, всем желающим разрешат потрогать его и даже залезть на него.
Форум «Армия-2018» пройдет в «Патриоте» с 21 по 26 августа.
Созданный на платформе «Армата» танк Т-14 впервые публично показан в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа. До 2020 года Минобороны России планирует закупить около ста «Армат».
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