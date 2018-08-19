«Армату» выставят на потеху

В парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, где пройдет международный форум «Армия-2018», привезли новейший российский танк Т-14 «Армата». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Машину установят на стенде Минобороны России . Заграждения вокруг танка не будет, всем желающим разрешат потрогать его и даже залезть на него.

Форум «Армия-2018» пройдет в «Патриоте» с 21 по 26 августа.