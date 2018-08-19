Как после распада СССР делили армию, флот и оружие

Как делили Черноморский флот и другое оружие после распада СССР

После распада СССР одним из самых болезненных оказался вопрос о разделе военного имущества второй по мощности армии в мире, в том числе и по количеству ядерного оружия. В целом раздел прошел безболезненно, хотя с одной из бывших союзных республик пришлось «повозиться».

Разделить армию

После распада Советского Союза Российская Федерация унаследовала приблизительно 70% его военного потенциала. Она получила права на обладание ядерным оружием, сохранила контроль над военно-морским и космическим комплексами, основными узлами связи и управления, испытательными и учебными центрами, стратегическими резервами.

По трехстороннему соглашению между Россией, Белоруссией Украиной все объекты военного имущества, находящиеся на территории каждой из республик на момент распада СССР, были объявлены достоянием народа уже полностью суверенного государства.

Потеря мощных общевойсковых и авиационных соединений, отошедших Украине и Белоруссии, была компенсирована за счет вывода в Россию практически в полном составе частей из стран Восточной Европы. После распада СССР российской армии отошла самая многочисленная группировка войск — почти 3 млн человек, 387 тысяч достались Украине, 238 тысяч — Белоруссии и 167 тысяч — Казахстану

В начале своей независимости Украина обладала самой многочисленной в Европе после России армией. Молодая страна ставила пред собой довольно амбициозные планы по превращению в передовую державу «с мощной армией и флотом». Еще осенью 1991 года развернулась активная кампания по возвращению украинских военных, разбросанных по просторам СССР, на «историческую родину».

Однако ничего из этого не вышло: молодые солдаты дослуживали свой срок на прежних местах, а курсанты военных училищ доучивались уже в других государствах. Многие из них приняли присягу на верность новой родине.

Западная армада

Распад советских Воруженных сил начался в 1991 году с передовых военных баз — вывода групп войск, размещенных в странах Восточной Европы и Монголии . Личный состав Западной группировки войск (ЗГВ) СССР составлял 370 тысяч человек, в том числе 100 тысяч офицеров и прапорщиков, а также 1842 тысячи членов их семей. ЗГВ также включала в себя три общевойсковые и две танковые армии (8 мотострелковых, 8 танковых дивизий и одну отдельную мотострелковую бригаду), ВВС группы состояла из 16-й воздушной армии (пять авиадивизий).

На вооружении западной армады стояли более 5000 танков, 4400 орудий полевой артиллерии, 1700 ЗРК, 620 боевых самолетов и 790 вертолетов, 1600 тысяч боеприпасов. Основная часть группировки выводилась в Россию, некоторые соединения отправлялись в другие бывшие союзные республики, в частности, 11-я гвардейская танковая дивизия передислоцировалась в Белоруссию, 17-я танковая — на Украину.

Черноморский флот

Ситуация с разделом Черноморского флота стала одной из самых болезненных в постсоветской истории взаимоотношений России и Украины. Черноморский флот ВМС СССР, без преувеличения, можно было назвать флотом сверхдержавы. К 1991 году он насчитывал около 100 тысяч человек личного состава и 60 тысяч рабочих и служащих, включал в себя 835 кораблей и судов практически всех существующих классов.

В состав Черноморского флота входили в том числе 28 субмарин, 2 противолодочных крейсера, 6 ракетных крейсеров и больших противолодочных кораблей (БПК) I ранга, 20 БПК II ранга, 30 малых ракетных кораблей и катеров, 70 тральщиков, 50 десантных кораблей и катеров, более 400 единиц морской авиации.

Стоимость всего имущества Черноморского флота ВМС СССР к началу 1992 года оценивалась в астрономическую сумму — 80 миллиардов долларов. Президенты государств не торопились решать непростой вопрос раздела флота, хотя российские военные эксперты тогда четко осознавали: сохранение флота как боеспособной единицы возможно только под флагом России.

В октябре 1991 года Верховный Совет Украины принял решение о подчинении Украине Черноморского флота. На основании этого документа украинская сторона начала пытаться завладеть имуществом флота и склонить личный состав к принятию украинской присяги.

Адмирал Игорь Касатонов , на тот момент командующий Черноморским флотом, дал понять, что флот он так просто не отдаст. А тем, кто до решения вопроса на государственном уровне пытался принять украинскую присягу и вместе с ней «утащить» военные объекты, он указывал на дверь.

И вот президенты начали действовать. Правда, порознь. 5 апреля 1992 года президент Украины Леонид Кравчук подписал указ «О переходе Черноморского флота в административное подчинение Министерству обороны Украины». Через два дня Борис Ельцин издал указ «О переходе Черноморского флота под юрисдикцию Российской Федерации».

В августе 1992 года в Мухалатке близ Ялты состоялись российско-украинские переговоры на высшем уровне, на которых лидеры двух стран должны были принять соломоново решение. Президенты России и Украины подписали соглашение, по которому Черноморский флот становился Объединенным флотом двух стран. Одновременно стороны договорились, что в течение трех лет вопрос о разделе Черноморского флота будет решен окончательно.

Долгожданный момент наступил 9 июня 1995 года на встрече в Сочи . Борис Ельцин и новый президент Украины Леонид Кучма подписали документ, согласно которому Черноморский флот России и Военно-морские силы Украины должны базироваться раздельно. Основная база и штаб российского флота привязывались к Севастополю , который был отнесен к числу городов со специальным статусом. Имущественные вопросы регулировались следующим образом: России передавалось 81,7% судов, Украине — 18,3%.

Судьба ядерного потенциала

По данным американской организации Arms Control Association, на сентябрь 1990 года у СССР были 10 271 ядерный боезаряд, у США — 10 563 боеголовки. После распада СССР число ядерных держав на территории бывшего Союза должно было увеличиться вчетверо — кроме России ядерным оружием обладала Украина, Белоруссия и Казахстан. Причем Украина и Казахстан занимали соответственно третье и четвертое места после США и России по количеству ядерных зарядов. Украина имела 1240 ядерных боеголовок, все — индивидуального наведения, Казахстан — 1040 боеголовок такого же класса.

Совместными усилиями Россия и США достигли принятия решения, по которому Украина, Белоруссия и Казахстан отказывались от статуса ядерных держав и передавали России весь оказавшийся на их территории военный атомный потенциал.

14 января 1992 года между Россией, США и Украиной было подписано трехстороннее соглашение, по которому все атомные заряды демонтируются и вывозятся в Россию, а стратегические бомбардировщики и шахты для запуска ракет уничтожаются на деньги США. Взамен Соединенные Штаты и Россия дают гарантии независимости и территориальной целостности Украины. [С-BLOCK]

Однако очень скоро Леонид Кравчук приостановил начатый процесс. «Из-за политической нестабильности ситуации и путаницы мы не можем быть уверены в том, что ракеты, которые вывозятся нами, уничтожаются, а не попадают в недобрые руки. Украина считает мощность расположенного в России завода по уничтожению ядерных арсеналов недостаточной», — сообщили в администрации президента Украины. Впрочем, Кравчука удалось призвать к выполнению своих обязательств.

На территории Казахстана находилось много крупных стратегических объектов союзного значения, в частности, ядерный полигон в Семипалатинске, испытательный полигон ПВО в Эмбе, системы ПРО в Сары-Шагане и космодром Байконур . С казахстанскими партнерами договориться по вопросам судьбы атомных объектов удалось проще. В частности, космодром Байконур, который получил статус военной базы, был взят Россией в аренду за 150 млн долларов в год.

Прощай, оружие

Для многих союзных республик и стран Восточной Европы оставшееся советское оружие оказалось тяжким бременем. В таких количествах и объемах оно было попросту не нужно. Большая часть оружия содержалась на плохо охраняемых складах, что спровоцировало отставных и действующих военных на его широкомасштабную распродажу. Предлагали тому, кто даст больше денег, — Африке, Ближнему Востоку, Юго-Восточной Азии. Продавали практически все: от пехотных шлемов до сверхзвуковых самолетов.

Огромные запасы оружия от армии Восточной Германии достались ФРГ, немалые его объемы она переправила в Турцию , оплатив при этом расходы на транспорт. Большой поток вооружения, в частности, бронетехника, на железнодорожных составах шел через Италию , а дальше с итальянских портов расходился по самым экзотическим направлениям.

Внушительное количество военного имущества СССР осталось на Украине. По данным Лондонского института стратегических исследований, — на сумму 89,4 миллиарда долларов. По мнению специалистов, этих денег с лихвой хватило бы не только на реформирование армии, но и на поднятие экономики всего государства.

Однако оставшиеся от СССР военные объекты, техника и оружие были бездарно утрачены. В катастрофической экономической ситуации 90-х из-за огромного недостатка финансирования, нецелевого расходования средств и повальной коррупции все это стало очень быстро приходить в негодность.

Все, что оказалось пригодным к эксплуатации, начали распродавать. По самым скромным оценкам, были проданы до 500 боевых самолетов и вертолетов, до 1000 танков и 1000 боевых машин. В итоге на данный момент в Вооруженных силах Украины из 1100 советских боевых самолетов остались 208, а из 5500 танков — не более 700. Были на вооружении Украины даже стратегические бомбардировщики Ту-160, однако в дальнейшем они были переданы России в счет долга за газ.