Названы даты испытаний модернизированной версии «Панциря»

В Ростехе назвали ожидаемую дату приемочных испытаний «Панциря-С1М»

"Рассчитываем завершить их до конца 2019 года", — сказал Чемезов.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс типа "Панцирь" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.