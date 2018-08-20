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Названы даты испытаний модернизированной версии «Панциря»
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В Ростехе назвали ожидаемую дату приемочных испытаний «Панциря-С1М» 

РИА Новости
Приемочные испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М" планируется провести до конца 2019 года, сообщил РИА Новости глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Рассчитываем завершить их до конца 2019 года", — сказал Чемезов.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс типа "Панцирь" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.
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