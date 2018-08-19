Модернизированный Ми-26Т2В совершил первый полет

Ранее сообщалось, что серийные поставки вертолета планируется начать в 2019 году.

"Ми-26 — это уникальная машина. Ни один серийный вертолет в мире не сравнится с ней по грузоподъемности. Модернизация значительно расширяет потенциал ее применения. В государственной программе вооружения на 2018-2027 годы предусматривается оснащение войск тяжелыми вертолетами именно в этой модификации. При этом, уверен, что Ми-26Т2 будет востребован не только России, но и за ее пределами: мы видим потенциал на рынках Азии, Африки и в странах Ближнего Востока", — сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, слова которого привели в пресс-службе холдинга.

Как в свою очередь отметил гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский , успешное выполнение первого полета свидетельствует о том, что технические решения, примененные при модернизации Ми-26 в интересах Минобороны РФ , оказались верными. "Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку такой большой и сложной машины. Кроме того, значительно повышена живучесть вертолета за счет установки современного бортового комплекса обороны", — пояснил он.

Согласно пожеланиям заказчика, вертолет Ми-26Т2В должен обеспечивать полеты в условиях любого региона. Количество членов экипажа модернизированного вертолета осталось прежним — пять человек.

Машина оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, который обеспечивает пилотирование вертолета днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром. Бортовой комплекс обороны Ми-26Т2В обеспечивает защиту вертолета от поражения атакующими ракетными комплексами противовоздушной обороны.