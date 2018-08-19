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Украину уличили во лжи из-за парада военной техники
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Украину уличили во лжи из-за парада военной техники 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Военная техника, которую Киев намерен показать 24 августа на параде в честь Дня независимости страны, это арсенал киевского военного округа времён СССР и макеты вооружений, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает RT.
«Эти муляжи, массогабаритные макеты будут продемонстрированы, чтобы вселить дух в украинских обывателей и накануне президентских выборов дать Порошенко какие-то бонусы военно-технического плана, когда он заявляет, что Украина разрабатывает новые образцы оружия», — уверен эксперт.
Ранее ведущий украинского телеканала «1+1» Александр Дубинский отметил, что на военном параде ко Дню независимости Украины стране будет нечем похвастаться.
«Не совсем понимаю, чем вообще мы собираемся хвастаться? Недоработанными САУ «Богдана»? Танками Т-64, снятыми с производства в 1987 году? Одним существующим Т-84 «Оплот» и одним существующим Т-84 «Ятаган»?» — написал Дубинский в Facebook, мрачно пошутив, что на позицию самого высокотехнологичного достижения украинской военной промышленности за последние годы может претендовать Bentley Bentayga депутата Верховной рады Сергея Пашинского.
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