Украину уличили во лжи из-за парада военной техники

Военная техника, которую Киев намерен показать 24 августа на параде в честь Дня независимости страны, это арсенал киевского военного округа времён СССР и макеты вооружений, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает RT.

«Эти муляжи, массогабаритные макеты будут продемонстрированы, чтобы вселить дух в украинских обывателей и накануне президентских выборов дать Порошенко какие-то бонусы военно-технического плана, когда он заявляет, что Украина разрабатывает новые образцы оружия», — уверен эксперт.

Ранее ведущий украинского телеканала «1+1» Александр Дубинский отметил, что на военном параде ко Дню независимости Украины стране будет нечем похвастаться.