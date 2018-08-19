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«Новинки» украинской военной техники назвали муляжами
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Эксперт назвал муляжами «новинки» украинской военной техники 

RT на русском 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал RT образцы военной техники украинской армии, которые, как предполагается, будут представлены на параде по случаю Дня независимости государства в Киеве.
«Всё то, что Украина покажет на параде, делится на две части. Во-первых, это техника советского производства, которую подкрасили, кое-как модернизировали и выдают за новые образцы. А вторая часть парада — демонстрация макетов якобы новых вооружений, которые разрабатываются на Украине, но которые никогда не будут созданы, потому что страна не обладает необходимыми техническими компетенциями после развала оборонно-промышленного комплекса и прекращения кооперационных связей с Россией», — сказал он.
Коротченко добавил, что это в том числе касается самоходной артиллерийской установки «Богдана», а также якобы новых украинских крылатых ракет, об испытании которых ранее сообщала украинская сторона.
«Это муляжи, массо-габаритные макеты, которые будут продемонстрированы, чтобы вселить дух в украинских обывателей и накануне президентских выборов дать Порошенко какие-то бонусы военно-технического плана, когда он заявляет, что Украина разрабатывает новые образцы оружия», — подытожил эксперт.
Ранее украинский журналист Александр Дубинский раскритиковал «новые» образцы украинской военной техники, которые, возможно, будут участвовать в параде ко Дню независимости Украины.
RT на русском: последние новости
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