«Новинки» украинской военной техники назвали муляжами

Эксперт назвал муляжами «новинки» украинской военной техники

«Всё то, что Украина покажет на параде, делится на две части. Во-первых, это техника советского производства, которую подкрасили, кое-как модернизировали и выдают за новые образцы. А вторая часть парада — демонстрация макетов якобы новых вооружений, которые разрабатываются на Украине, но которые никогда не будут созданы, потому что страна не обладает необходимыми техническими компетенциями после развала оборонно-промышленного комплекса и прекращения кооперационных связей с Россией», — сказал он.

Коротченко добавил, что это в том числе касается самоходной артиллерийской установки «Богдана», а также якобы новых украинских крылатых ракет, об испытании которых ранее сообщала украинская сторона.

«Это муляжи, массо-габаритные макеты, которые будут продемонстрированы, чтобы вселить дух в украинских обывателей и накануне президентских выборов дать Порошенко какие-то бонусы военно-технического плана, когда он заявляет, что Украина разрабатывает новые образцы оружия», — подытожил эксперт.