В Минобороны отчитались о ситуации в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 15 нарушений режима прекращения огня, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — восемь, Алеппо — семь", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарных акции. В населенном пункте Маррат провинции Дейр-Эз-Зор выдано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. В населенном пункте Дейр-Фур провинции Хомс выдано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. Медицинскую помощь получили 335 человек.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.