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В Минобороны отчитались о ситуации в Сирии
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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 15 нарушений режима прекращения огня, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — восемь, Алеппо — семь", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарных акции. В населенном пункте Маррат провинции Дейр-Эз-Зор выдано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. В населенном пункте Дейр-Фур провинции Хомс выдано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. Медицинскую помощь получили 335 человек.
В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.
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