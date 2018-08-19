Какую технику покажут на военном параде в Киеве

Самое высокотехнологичное достижение военной промышленности Украины с 2014 года — дорогостоящий автомобиль депутата Верховной рады . Об этом заявил украинский журналист Александр Дубинский . Он раскритиковал недоработанные вооружения, которые Киев намерен показать на параде в честь Дня независимости страны. Как отметили эксперты, на мероприятии будут продемонстрированы два вида техники: модернизированные советские образцы и макеты, которые никогда не превратятся в реальные боевые машины. По мнению аналитиков, обороноспособность ВСУ страдает из-за коррупции, в которую вовлечён в том числе президент Украины Пётр Порошенко

Ведущий украинского телеканала «1+1» Александр Дубинский в резкой форме отозвался о подготовке Киевом военного парада ко Дню независимости Украины, который пройдёт 24 августа. По его мнению, единственным техническим достоинством торжества станет транспортное средство, принадлежащее депутату Верховной рады.

«Не совсем понимаю, чем вообще мы собираемся хвастаться? Недоработанными САУ «Богдана»? Танками Т-64, снятыми с производства в 1987 году? Одним существующим Т-84 «Оплот» и одним существующим Т-84 «Ятаган»?» — написал Дубинский в своём Facebook.

Он отметил, что ему непонятны расходы украинской власти. В частности, он интересуется, куда ушли средства с военного сбора, который граждане Украины платят с 2014 года.

«В этом случае на параде будет вполне достаточно Bentley Bentayga Пашинского (депутата Верховной рады. — RT). Это самое высокотехнологичное достижение военной промышленности за годы войны», — подчеркнул журналист.

В начале месяца министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что на военном параде по случаю Дня независимости страны будут показаны новые образцы оружия и техники, уже поступившие на службу или проходящие государственные испытания, а также перспективные образцы вооружений. В общей сложности в параде примут участие 4500 военнослужащих и 250 единиц техники. Кроме того, в торжестве будут задействованы 18 иностранных делегаций из разных стран мира.

Напомним, также 24 августа состоится переход ВСУ на лозунг Украинской повстанческой армии* — «Слава Украине!» и «Героям слава!». Оно заменит воинское приветствие советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!».

«Новые образцы, которые никогда не будут созданы»

На украинском параде будет показано два вида военной техники, но это не повод для Киева говорить об успехах ОПК. С таким утверждением выступил главный редактор журнала «Национальная оборона» , военный эксперт Игорь Коротченко

«Первое — это техника советского производства, которую подкрасили, кое-как модернизировали и выдают за новые образцы. Вторая часть — это демонстрация макетов якобы новых вооружений, которые разрабатываются на Украине, но которые никогда не будут созданы, потому что Украина не обладает необходимыми техническими компетенциями после развала оборонно-промышленного комплекса и прекращения кооперационных связей с Россией. В частности, САУ «Богдан», новые ракетные комплексы, крылатые ракеты и так далее», — пояснил Коротченко в беседе с RT.

По его словам, всё, что может продемонстрировать Украина, — это арсенал киевского военного округа времён СССР и макеты вооружений. В связи с этим, как он отметил, здравомыслящие украинские эксперты и подвергают критике власти Киева.

«Эти муляжи, массогабаритные макеты будут продемонстрированы, чтобы вселить дух в украинских обывателей и накануне президентских выборов дать Порошенко какие-то бонусы военно-технического плана, когда он заявляет, что Украина разрабатывает новые образцы оружия», — считает эксперт.

«Военная техника Украины имеет демонстрационный статус»

Как отметил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» , военный эксперт Алексей Леонков , танк «Т-84» фактически является украинской версией российского танка «Т-80», производство которого началось ещё в СССР. При этом «Ятаган», как и последующая версия «Оплот», разработанные на базе «Т-84», — это модели, ориентированные на экспорт.

По его мнению, украинская военная техника имеет скорее демонстрационный статус с непонятным экспортным потенциалом, поскольку она очень сырая и непродуманная.

«Рассматривать эти танки как грозную силу, которую обычно рисуют украинские СМИ, не приходится ни по каким характеристикам. Только если в них остаются какие-то советские комплектующие, они ещё могут показать какие-то боевые качества, но нужно учитывать тот факт, что все эти комплектующие берутся с тех самых складов, на которых техника была законсервирована. А там уже идёт лотерея 50 на 50, то есть удачная будет пушка или нет, удачная будет ходовая или неудачная», — отметил Леонков.

Кроме того, военный эксперт пояснил, что самоходная артиллерийская установка «Богдан», по сути, является пушкой, которую взяли от буксируемой 152-мм гаубицы под названием «Мста-Б». Он подчеркнул, что на территории Украины сохранилось порядка 165 экземпляров в разном техническом состоянии.

«Богдан» вообще существует только в единственном демонстрационном экземпляре, который показывал Турчинов. Что они сделали? Взяли пушку с лафетой, поставили её на шасси КрАЗа, сделали гидравлическую платформу и продемонстрировали всему миру, что они совершили так называемую революцию в том, что у них есть пушка на шасси», — рассказал он.

Леонков добавил, что подобное вооружение есть во всём мире, но с различиями в конструкциях. Кроме того, боевые характеристики САУ «Богдан» аналогичны гаубице «Мста-Б», но при этом у неё есть ряд недочётов.

«Непонятно, как снаряд весом более 50 кг бойцы будут заряжать в эту пушку. И соответственно, поддерживать ту скорострельность, которую делает например буксируемая пушка. Там бойцы заряжают снаряд на уровне пояса, там 50 кг — это удержать можно. А там нужно достаточно высоко подыматься. Может быть в этом им помогает гидравлическая платформа, которая была показана, но не факт», — заключил эксперт.

«Успехи» украинского ОПК

Отметим, накануне пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщила об успешных испытаниях новейшей украинской крылатой ракеты, которая якобы поразила морскую цель на расстоянии 100 км. Как отметил президент Украины Пётр Порошенко, эти снаряды смогут обеспечивать надёжную оборону Черноморского и Азовского побережья.

По словам экспертов, скорее всего, речь шла о противокорабельной ракете «Нептун», которая создавалась в 1980-х годах в СССР. Между тем источник в Вооружённых силах Украины заметил, что от нового изделия оборонной промышленности страны «не ждут ничего хорошего».

«Качество вооружения, которое нам поставляется, оставляет желать лучшего. Инновационные разработки не летают, не стреляют и регулярно ломаются. Мы с ужасом ожидаем поставки этих ракет. Пока дату нам не сообщили», — заявил собеседник RT.

В субботу, 18 августа, в ходе подготовки к праздничному параду в Киеве произошло ЧП. В здание бизнес-центра в столице Украины врезалась зенитная установка «Бук», принимавшая участие в репетиции. Военная техника повредила фасад здания.

В воскресенье, 19 августа, Минобороны Украины сообщило, что проводит служебное расследование в связи с этим инцидентом.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко подчеркнул, что коррупция «проела» ВСУ, где наживаются даже на еде для солдат.

«Вспомним американскую помощь, когда поставили несколько сотен тысяч военных пайков для ВСУ. Где они оказались? Не в армии, а на чёрном рынке. Давайте вспомним, кто пилит военный бюджет. Прежде всего Порошенко, который является одним из крупнейших владельцев целого ряда предприятий ОПК, куда поступает львиная доля заказов по военной линии», — резюмировал Коротченко.