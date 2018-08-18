Новый «Бук» покажут в «Патриоте»

Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" выставлен в статичной экспозиции подмосковного парка "Патриот" в рамках подготовки к форуму "Армия-2018", который начнет свою работу 21 августа.

Как передает ТАСС, в данной модификации количество ракет 9М317М увеличено с 4 до 6. Испытания показали, что данная зенитная ракета уверенно поражает не только вертолеты и самолеты, но и отлично действует против разнообразных ракет, например, крылатых и противокорабельных — в том числе на сверхмалых высотах до 5 метров.

При этом количество одновременно обстреливаемых целей увеличено до 36, а дальность поражения — до 70 километров. При этом впервые стал возможен вертикальный старт ракет.