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Новый «Бук» покажут в «Патриоте»
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Новый «Бук» покажут в «Патриоте» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" выставлен в статичной экспозиции подмосковного парка "Патриот" в рамках подготовки к форуму "Армия-2018", который начнет свою работу 21 августа.
Как передает ТАСС, в данной модификации количество ракет 9М317М увеличено с 4 до 6. Испытания показали, что данная зенитная ракета уверенно поражает не только вертолеты и самолеты, но и отлично действует против разнообразных ракет, например, крылатых и противокорабельных — в том числе на сверхмалых высотах до 5 метров.
При этом количество одновременно обстреливаемых целей увеличено до 36, а дальность поражения — до 70 километров. При этом впервые стал возможен вертикальный старт ракет.
"Бук-М3" поступает на вооружение армии России, в частности, новые зенитно-ракетные комплексы ПВО поступают на вооружение Южного военного округа.
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