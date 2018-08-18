Крейсер РФ вошел в список лучших боевых кораблей мира

NI включил российский крейсер в список лучших боевых кораблей мира

Журнал National Interest включил ракетные крейсера проекта 144 "Орлан" в список самых мощных боевых надводных кораблей мира.

В рамках проекта "Орлан" в период с 1973 по 1989 годы на Балтийском заводе были построены четыре крейсера — "Адмирал Ушаков", "Адмирал Лазарев", "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Из них в строю находится лишь "Петр Великий", являющийся флагманом Северного флота. "Адмирал Нахимов" проходит процесс модернизации. Корабли проекта оснащены 20 пусковыми установками с крылатыми противокорабельными ракетами П-700 "Гранит" с ядерным зарядом.

"Быстрые и мощные, корабли проекта "Орлан" сделаны для того, чтобы уничтожать американские атомные авианосцы, которые могут угрожать российским подлодкам и территории страны", — отмечает обозреватель издания Кайл Мизоками.

От США в перечень вошли ракетные крейсеры ВМС США типа "Тикондерога" и эскадренные миноносцы типа "Арли Берк". Они выделяются наличием многофункциональной боевой информационно-управляющей системы "Иджис" (Aegis) с управляемыми ракетами SM-3.

"Корабли класса "Тикондерога" обладают одним из самых больших в мире арсеналов ракет — они могут нести до 122 ракет разных типов — SM-2, SM-6 и SM-3, RIM-17 "Си Спэрроу" (Sea Sparrow), "Томагавки" и противоподлодочные ракеты ASROC", — говорится в статье.

Самыми мощными японскими кораблями эксперт называет линкоры типа "Конго". По словам Мизоками, они почти являются копией американских боевых судов типа "Арли Берк".

"Линкоры класса "Конго" считаются защитниками Японии. С ракетами SM-3 для защиты большей части страны от атаки баллистическими ракетами хватит всего двух из трех кораблей, которые обычно находятся в море", — пишет Мизоками.