Модернизированный «Тигр» покажут на «Армии-2018»

Бронеавтомобиль российских вооруженных сил обновили с учетом реального боевого опыта, полученного в Сирии

На форуме «Армия-2018» будет представлен модернизированный с учетом боевых действий в Сирии бронеавтомобиль «Тигр», сообщает ТАСС

Главное новшество — бронеавтомобиль получил моторный отсек, бронированный с бортов и воздухозаборник с защитой от попадания пыли и воды. В салоне установлены антитравматические кресла, окна бронеавтомобиля защищены металлическими решетками для противоударной защиты. «Тигр» также получил ксеноновые фары с управляемым светом. Представители компании-разработчика заявили, что модернизация — инициативная, проведена по итогам эксплуатации «Тигра» в Сирии.

Изменился также и внешний дизайн машины — он стал более агрессивным, а кузов получил пустынный камуфляж.

Одновременно ведутся работы над следующим поколением бронированного внедорожника «Тигр».