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Модернизированный «Тигр» покажут на «Армии-2018»
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Модернизированный «Тигр» покажут на «Армии-2018» 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Бронеавтомобиль российских вооруженных сил обновили с учетом реального боевого опыта, полученного в Сирии.
На форуме «Армия-2018» будет представлен модернизированный с учетом боевых действий в Сирии бронеавтомобиль «Тигр», сообщает ТАСС.
Главное новшество — бронеавтомобиль получил моторный отсек, бронированный с бортов и воздухозаборник с защитой от попадания пыли и воды. В салоне установлены антитравматические кресла, окна бронеавтомобиля защищены металлическими решетками для противоударной защиты. «Тигр» также получил ксеноновые фары с управляемым светом. Представители компании-разработчика заявили, что модернизация — инициативная, проведена по итогам эксплуатации «Тигра» в Сирии.
Изменился также и внешний дизайн машины — он стал более агрессивным, а кузов получил пустынный камуфляж.
Одновременно ведутся работы над следующим поколением бронированного внедорожника «Тигр».
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