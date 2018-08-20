Пентагон уничтожает снаряды методом Сердюкова

Рядовые американцы, находящиеся поблизости от мест утилизации устаревших боеприпасов, вздрагивают от громких разрывов и страдают от проблем с экологией. Большинство европейских стран давно перешли на современные, безопасные способы утилизации. Российское военное командование заявляло, что отказалось от «дедовских методов» после серии резонансных ЧП на военных объектах во времена Анатолия Сердюкова Пентагон до сих пор уничтожает устаревшие снаряды, гранаты и пули без оглядки на экологию и безопасность мирных жителей.

Канцелярия военного инспектора министерства обороны США (Department of Defense Office of Inspector General) начала расследование действий американского военного ведомства и привлекаемых им подрядчиков по утилизации боеприпасов. В ходе инспекции открытые полигоны, где военные избавляются от устаревших пуль и снарядов, а также отходов от их производства, будут проверены на соответствие требованиям безопасности и экологии, сообщает официальный сайт канцелярии.

Проверку попросила провести член палаты представителей от Демократической партии Кэрол Шеа-Портер из Нью-Гемпшира. По её мнению, необходим строгий государственный и общественный контроль за утилизацией боеприпасов. В первую очередь, нужно тщательно следить за действиями привлекаемых для этих целей частных компаний-подрядчиков: «Это важно для защиты здоровья и благополучия всех, кто живёт рядом с этими полигонами… Сейчас мероприятия по надзору и контролю выполняется неэффективно».

В ходе журналистского расследования, проведённого Pro Publica (ресурс, связанный с американской неправительственной организацией, расследующей правонарушения среди госслужащих), было установлено, что на территории Соединенных Штатов расположены более 60 объектов, где военные с помощью частников подрывают устаревшие снаряды, сжигают ракетное топливо и порох. «Делается это вопреки экологическому законодательству, существующим альтернативным безопасным способам утилизации и неоднократным жалобам населения на взрывы и ухудшение самочувствия», — подчёркивают журналисты. Ранее ресурс публиковал интерактивную карту, где каждый американец может узнать, не расположен ли опасный объект рядом с его домом.

Ртуть, мышьяк и снаряды в каждый дом

Американское законодательство запретило частным промышленникам избавляться от опасных отходов и взрывчатки методами открытого сжигания и подрыва. Однако военные и работающие с ними компании получили персональную «отсрочку» от государственного Агентства по охране окружающей среды (U. S. EnvironmentalProtectionAgency, EPA), «чтобы предоставить время для разработки более эффективных методов утилизации». Хотя военные и заявляют, что существенно в последние годы сократили объемы утилизации боеприпасов и изучают современные технологии, Пентагон до сих пор проводит открытое сжигание и подрыв взрывчатых веществ, а в некоторых случаях, ядерных отходов, отмечает Newsweek . Многие объекты по утилизации боеприпасов военные использует ещё с 1940-х годов, «прикрываясь» от жалоб населения формальными отчётами о благоприятном экологическом состоянии. Снаряды малой мощности подрываются, из остальных извлекается порох, горючие и взрывчатые вещества, которые сжигаются на открытом воздухе.

Жители маленького городка Рэдфорд в штате Вирджиния часто страдают онкологией, заболеваниями щитовидной железы и других болезней. Расположенный на окраине города крупный завод по производству артиллерийских снарядов и разрывных пуль регулярно избавляется от пороха, ракетного топлива и взрывчатых веществ, сжигая их на соседнем полигоне. Пламя видно на несколько миль, ветер уносит густое облако дыма в сторону города. С подветренной стороны, на расстоянии около километра (несколько тысяч футов) от места сжигания находится начальная школа. Экологи из EPA систематически публиковали доклады, согласно которым уровень концентрации отравляющих веществ в воздухе Рэдфорда находился ниже нормы. Летом 2017 года независимые экологи установили собственные датчики в различных местах города. Везде, по итогам замеров, концентрация ртути, мышьяка, бензола, толуола, акролеина и других отравляющих веществ существенно превышала норму. Военные подрядчики, ответственные за утилизацию боеприпасов, делает вывод в другом материале Pro Publica, намеренно используют ошибочные замеры, проведённые EPA, чтобы продемонстрировать: их деятельность экологически безопасна и не нарушает федеральные законы и законы штата по контролю за распространением токсичных отходов.

defense.gov Жителям Миндена (население около 1500 человек) в Луизиане повезло ещё меньше. В июле 2015 на принадлежащем компании Clean Harbors (частному подрядчику Минобороны) объекте недалеко от города, произошёл огромный взрыв, за которым последовала серия хлопков поменьше. Оказалось, подрядчик незаконно накопил на объекте несколько тонн взрывчатых веществ, сообщая военным, что утилизировал материал. Часть взрывчатки подорвалась из-за нарушения правил хранения. «Осколки поднялись на 7000 футов (более 2100 метров, — News.ru) в воздух, снаряды падали и разрывались на задних дворах», — передаёт The Louisiana Weekly со ссылкой на очевидцев. Жители были в бешенстве, властям и представителям Clear Harbons пришлось приложить немалые усилия, чтобы успокоить их. В город зачастили государственные и частные экологические инспекции, выявившие повышенные содержания опасных веществ в атмосфере и водоёмах, но компания-подрядчик до сих пор использует этот объект. Каждый раз жители Миндена, когда на объекте сжигают боеприпасы, слышны взрывы такой силы, «что трясутся жилые вагончики», а густое черное облако накрывает город плотным слоем. «Лучше в это время не выходить из дома».

В обоих случаях, в Рэдфорде и Миндене, и военные, и подрядчики избежали ответственности, объекты продолжают работать, и неизвестно, принесёт ли результаты расследование Канцелярии военного инспектора.