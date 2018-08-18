«Сирийский вал» и «Подкову» применили мотострелки в Крыму

В ходе маневров военные ЧФ применили сирийский опыт, а также навыки принятия быстрых и правильных решений в условиях постоянно меняющейся обстановки на поле боя.

Мотострелки бригады береговой обороны Черноморского флота успешно выполнили поставленные задачи в ходе учения на полигоне «Ангарский» в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В целом у маневров нет четкого сценария. Военнослужащие разыграли эпизод с ведением боевых действий между силами в наступлении и в обороне. Но их главной целью стало понимание того, насколько оперативно и верно командиры и их подчиненные примут решения в постоянно меняющихся условиях на поле боя.

Так, например, в наступлении командир роты поставил задачу разведподразделению обеспечить проход техники через минное поле. Однако неожиданно в один из бронетранспортеров разведчиков из засады выстрелил гранатометчик «противника». В итоге, разведчики приняли бой и одержали в нем верх.

После военнослужащие обеспечили проход основных сил, сделав проходы в минных полях. Обнаружить всю взрывчатку удалось посредством использования метода «подкова». Его суть состоит в том, что саперы выстраиваются большим полукругом и в таком порядке прочесывают местность.

Также, в ходе учения был использован так называемый сирийский вал — земляная насыпь, которая позволяет защитить технику и вести бой из укрытия.