США отправят в Афганистан наемников

NBC: Трамп рассматривает возможность замены военнослужащих США в Афганистане наемникамиу

По данным его источников, Трамп разочарован отсутствием значительного прогресса в реализации нынешней стратегии США в Афганистане. Он всерьез заинтересовался идеей Принса, который предлагает заменить американских военнослужащих в этой стране частными наемниками из Blackwater, отмечает канал. Предполагается, что они должны будут подчиняться специально назначенному представителю США по Афганистану, который будет отчитываться напрямую президенту.

По данным NBC, многие члены Совета национальной безопасности при Белом доме выступают против данного плана. Также с ним не согласны министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео . Однако, если Трамп начнет активно поддерживать данную идею, план размещения в Афганистане частных наемников может быстро поступить на официальное рассмотрение Пентагона , отмечает телеканал.

По словам Принса, советники Трампа, выступающие против такой идеи, переоценивают возможность урегулирования в Афганистане путем проведения мирных переговоров с членами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ ). Как отметил Принс, сам он пока лично не беседовал с Трампом о данном вопросе. По словам главы ЧВК, он намеревается в ближайшее время организовать масштабную кампанию в СМИ в поддержку своей инициативы, надеясь таким образом повлиять на мнение президента.