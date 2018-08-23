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Новые противотанковые ракеты создадут в России
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В России появится новое поколение ракет для уничтожения танков 

Москва24 58 минут назад
Фото: wikimedia.org/Mil.ru/ по лицензии CC BY-SA 4.0
Российские инженеры разрабатывают новое поколение ракет для уничтожения танков и другой бронетехники. Об этом сообщили представители холдинга "Высокоточные комплексы" на военно-техническом форуме "Армия-2018".
"На предприятиях холдингах ведутся проработки противотанковых ракетных комплексов следующего поколения", — цитирует его сотрудников ТАСС. Детали проекта в компании не уточнили.
Представители холдинга пояснили, что на поле боя танк является самой защищенной боевой машиной. Броня современных танков выполнена из высокотехнологичных материалов, они также имеют динамическую защиту против кумулятивных боеприпасов. Кроме того, танки оснащены комплексами активной защиты, чтобы сбивать ракеты и снаряды. В связи с этим противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) нуждаются в постоянном совершенствовании, отметили в компании.
Ранее специалисты холдинга "Высокоточные комплексы" разработали ПТРК "Корнет". Его ракета способна поражать бронетехнику на расстоянии до десяти километров. По данным открытых источников, ракеты ПТРК "Корнет" могут пробить броню до одного метра толщиной.
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