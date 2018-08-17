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Росгвардию начали снабжать новыми винтовками
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Росгвардию начали снабжать новыми винтовками 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: РИА Новости
На выездном совещании по диверсификации ОПК в Коврове гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что новейшие снайперские винтовки «Точность» согласно контрактам начали поступать в Росгвардию.
«Все элементы данных комплексов — винтовки, патроны, средства прицеливания — были приняты на вооружение ФСО России и Росгвардии. Сейчас заключены контракты и ведется производство. Первые серийные поставки в интересах Росгвардии уже состоялись», — приводит РИА «Новости» слова Чемезова.
Также глава Ростеха сообщил, что ведется разработка «брони нового поколения» для индивидуальной защиты солдат. Чемезов заверил, что она будет прочнее зарубежных аналогов примерно на 12-15%, передает ТАСС.
Ранее Росгвардия заказала разработку новой бронированной машины для групп разведки и разминирования.
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