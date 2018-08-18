Вертолетчик РФ рассказал о «свободной охоте» в Сирии

Российский вертолетчик рассказал о «свободной охоте» на боевиков в Сирии

Командир авиационного звена ВКС России майор Евгений Селеев рассказал газете «Красная звезда» об особенностях ведения боевых действий российскими вертолетчиками в Сирии

В материале говорится, что военные неоднократно применяли в этой стране тактику «свободной охоты».

«Это когда самолеты или вертолеты, находящиеся в воздухе, засекают объекты боевиков и по согласованию со штабом наносят по ним точечные удары», — пишет автор.

Со ссылкой на слова Селеева утверждается, что таким способом «был уничтожен не один объект террористов».

Сообщается, что боевые вылеты часто совершались ночью, поскольку боевики, изменив свою тактику после силового вмешательства России, стали передвигаться преимущественно в темное время суток. В свою очередь российские военные стали применять специальное оборудование.

«Система ночного видения работает очень эффективно. Скажем, с Ми-28 можно заметить автомобиль на удалении 15 километров, с Ми-35 — 6-7 километров. Тепловизоры, специальные очки — все это используется для обнаружения целей в темное время суток и дает высокие результаты», — отметил Селеев.

«Однажды засекли грузовик, который по цвету сливался с пустынной местностью. Оказалось, машина была густо измазана глиняно-песчаной смесью. Кроме того, боевики не раз пытались сбить нас с толку, создавая ложные цели», — вспоминает он.

Антитеррористическая операция России в Сирии официально началась в сентябре 2015 года и все еще продолжается, несмотря на приказы российского руководства о сокращении группировки войск в этой стране. Потери среди военнослужащих за время кампании составили 97 человек, 39 из них погибли в результате падения транспортного самолета. Также было потеряно 18 единиц техники, в том числе несколько вертолетов.