Бронированный «Чум» покажут на форуме «Армия-2018»

Необычное защитное сооружение продемонстрируют на форуме "Армия-2018" специалисты Научно-производственного объединения специальных материалов.

Как сообщает "Интерфакс", речь идет о мобильном бронеколпаке "Чум", который можно разместить на охраняемых периметрах.

По словам гендиректора НПО СМ, академика Российской академии ракетных и артиллерийских наук Михаила Сильникова, "Чум" из бронестали выглядит как шестигранная усеченная пирамида. Он может поставляться как в цельносварном, так и в разборном вариантах.

Бронеколпак защищает от стрелкового оружия. Причем, находясь в нем, можно наблюдать за окружающей обстановкой и при необходимости вести ответный огонь.

Также на форуме будут представлены пулестойкие и взломостойкие рольставни, средства индивидуальной бронезащиты с возможностью изменения класса защиты и дистанционные электрошокеры, которые разработаны на предприятии.