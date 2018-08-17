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Бронированный «Чум» покажут на форуме «Армия-2018»
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Бронированный «Чум» покажут на форуме «Армия-2018» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: "НПО СМ"
Необычное защитное сооружение продемонстрируют на форуме "Армия-2018" специалисты Научно-производственного объединения специальных материалов.
Как сообщает "Интерфакс", речь идет о мобильном бронеколпаке "Чум", который можно разместить на охраняемых периметрах.
По словам гендиректора НПО СМ, академика Российской академии ракетных и артиллерийских наук Михаила Сильникова, "Чум" из бронестали выглядит как шестигранная усеченная пирамида. Он может поставляться как в цельносварном, так и в разборном вариантах.
Бронеколпак защищает от стрелкового оружия. Причем, находясь в нем, можно наблюдать за окружающей обстановкой и при необходимости вести ответный огонь.
Также на форуме будут представлены пулестойкие и взломостойкие рольставни, средства индивидуальной бронезащиты с возможностью изменения класса защиты и дистанционные электрошокеры, которые разработаны на предприятии.
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