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«Уничтожить», чтобы продать
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«Уничтожить», чтобы продать: как всушники обманывают Киев, прикрываясь ДНР 

ТК «Звезда» + ещё 685
Фото: Міністерство оборони України, Facebook
Украинские силовики, безосновательно обвиняя военнослужащих ДНР в обстрелах, списывают утраченное и проданное имущество, недостача которого выявляется в ходе инвентаризации.
Бойцы Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе продолжают воровать технику и запчасти и продают ее. Чтобы скрыть этот факт, они обвиняют ополчение ДНР в несуществующих обстрелах, в ходе которых якобы была уничтожена техника.
Об этом на брифинге сообщил официальный представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
«Командир 28-й бригады и его подчиненные продолжают вводить в заблуждение командование ООС, докладывая о несуществующих обстрелах своих позиций», — заявил он.
По словам Безсонова, украинские силовики, безосновательно обвиняя военнослужащих Народной милиции ДНР в якобы имевших место обстрелах, списывают утраченное и проданное имущество, недостача которого выявляется в ходе инвентаризации.
Представитель ДНР заявил, что командир первого батальона 28-й бригады Вооруженных сил Украины продал автомобиль УАЗ-462, а чтобы скрыть этот факт, сообщил своему командованию, что машину уничтожили подразделения Народной милиции ДНР.
Безсонов добавил, что подобные мошеннические схемы собираются провернуть командиры двух других бригад ВСУ, где тоже выявлена недостача двух автомобилей и запчастей к ним. Речь идет о 56-й и 92-й бригадах.
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