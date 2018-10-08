Украинские силовики семь раз за сутки обстреляли ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Силовики обстреляли территорию ЛНР из минометов калибром 120 и 82 миллиметров.

Кроме того, против ополченцев были применены гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР, обстрелам подверглись позиции ЛНР в населённых пунктах Донецкий, Сокольники, Калиновка, Калиново, Лозовое и Михайловка.

В результате атаки пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Ранее News.ru писал о том, что Верховная рада Украины поддержала проект закона лидера страны Петра Порошенко о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2019 года. За законопроект проголосовали 245 депутатов.