Пекин потребовал от США прекратить «домыслы»

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Китай назвал абсурдным доклад Пентагона об армии КНР 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Абсурдным назвало минобороны Китая доклад Пентагона о развитии армии КНР. По мнению Пекина, документ искажает стратегические замыслы Китая и в нем преувеличена военная угроза со стороны КНР.
Кроме того, "в докладе США ведутся абсурдные рассуждения по состоянию отношений между Пекином и Тайбэем", — цитирует РИА Новости.
Военное ведомство США опубликовало 17 августа доклад о военном развитии Китая. В нем предполагается, что КНР обучает свои вооруженные силы "ударам против США и союзников".
Китай выразил решительный протест и направил США строгое представление.
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