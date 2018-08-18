Китай счел абсурдным доклад Пентагона об армии КНР

Китай назвал абсурдным доклад Пентагона об армии КНР

Абсурдным назвало минобороны Китая доклад Пентагона о развитии армии КНР. По мнению Пекина, документ искажает стратегические замыслы Китая и в нем преувеличена военная угроза со стороны КНР.

Кроме того, "в докладе США ведутся абсурдные рассуждения по состоянию отношений между Пекином и Тайбэем", — цитирует РИА Новости

Военное ведомство США опубликовало 17 августа доклад о военном развитии Китая. В нем предполагается, что КНР обучает свои вооруженные силы "ударам против США и союзников".

Китай выразил решительный протест и направил США строгое представление.