Украина нашла доказательства эскалации России

В МИД Украины считают, что эти системы «являются свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации»
Украина пообещала представить международным партнерам факты наличия в Донбассе четырех новейших российских систем радиоэлектронной борьбы, якобы обнаруженных ранее ОБСЕ. Об этом в своем Twitter сообщил МИД Украины. В ведомстве также заявили, что спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в Донбассе четыре новейшие и сложные системы РЭБ, находящиеся на вооружении российской армии. В МИДе Украины считают, что эти системы «являются свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации».
As reported by @OSCE_SMM, 4 modern and sophisticated 🇷🇺 electronic warfare systems, which are in service of Russian Armed Forces, is another evidence that #Russia resorts to escalation. pic.twitter.com/8oMqspkbDt— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 16 августа 2018 г.
Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науерт заявила, что наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине зафиксировали четыре новые российские системы РЭБ на востоке Украины. По ее словам, это еще раз доказывает, что российские военные «дирижируют» конфликтом в Донбассе. Москва неоднократно отрицала наличие на востоке Украины подразделений ВС РФ.