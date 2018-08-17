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Украина нашла доказательства эскалации России
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Украина готова представить факты о российских системах РЭБ в Донбассе 

BFM.RU 6 часов назад
В МИД Украины считают, что эти системы «являются свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации»
Украина пообещала представить международным партнерам факты наличия в Донбассе четырех новейших российских систем радиоэлектронной борьбы, якобы обнаруженных ранее ОБСЕ. Об этом в своем Twitter сообщил МИД Украины. В ведомстве также заявили, что спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в Донбассе четыре новейшие и сложные системы РЭБ, находящиеся на вооружении российской армии. В МИДе Украины считают, что эти системы «являются свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации».
Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науерт заявила, что наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине зафиксировали четыре новые российские системы РЭБ на востоке Украины. По ее словам, это еще раз доказывает, что российские военные «дирижируют» конфликтом в Донбассе. Москва неоднократно отрицала наличие на востоке Украины подразделений ВС РФ.
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