На Западе рассказали о новой тактике танкистов РФ

На Западе рассказали о новой тактике российских танкистов

Американские СМИ проанализировали две тактики, успешно используемые российскими танковыми войсками.

Колумнист National Interest Майкл Пек акцентировал внимание на сообщениях российских СМИ, рассказывающих о новых тактиках танковых войск России . Автор пишет, что сейчас армия России активно применяет «танковые брюки» и «танковые карусели».

«Карусель» позволяет танку быстро атаковать цель и так же быстро отступать в траншею, чтобы противотанковые орудия не успевали среагировать. В то время как одна машина отступает, атаку поочередно продолжают другие танки.

По словам Пека, «брюки» схожи с «каруселью». Танк по очереди стреляет из двух укрепленных траншей, задерживаясь в каждой не более, чем на несколько секунд.

Командир одной из танковых рот Роман Щеголев отметил, что «танковая карусель» дает возможность вести огонь в течение длительного времени.

«Могут быть три, шесть, девять или более машин. Они движутся непрерывными круговыми движениями, один стреляет по врагу, другой двигается в тыл и перезаряжается, третий готовится войти в огневую позицию и так далее. Бесперебойная атака. Просто не забудьте доставить снаряды», — рассказал он.

Щеголев подчеркнул, что в случае применения «карусели» танк Т-72 получает преимущество перед основным танком США М-1 «Абрамс» за счет наличия автозагрузчика снарядов у российского танка. Он также добавил, что «танковая карусель показала себя особенно эффективно в ходе операции в Сирии

Пек пишет, что Россия рассказывает о тактиках как „инновационных“, тогда как они практикуются уже давно. „Быстрая стрельба и переключение между альтернативными огневыми позициями были стандартной практикой со времен Второй мировой войны“, — отмечает автор. По его словам, советские войска узнали о такой тактике от немецких захватчиков. Пек добавляет, что с подобными тактиками знакомы американские, британские, израильские танковые войска.

Ранее издание National Interest сообщал о том, что комплекс активной защиты „Афганит“ является секретным оружием перспективного российского танка Т-14 на базе платформы „Армата“.