Как США искали Гитлера в Антарктиде

Герой этих фантастический приключений абсолютно реален. Ричард Берд (1888-1957) был известным американским летчиком. Он считался первым в мире пилотом, сумевшим пролететь над Северным и Южным полюсами. Правда, недавно историки выяснили, что во время арктического перелета штурман Берд и пилот Флойд Беннет подправили данные в бортовом журнале и до Северного полюса немного не долетели.

Однако его успехи в покорении воздушного пространства над Южным полюсом совершенно неоспоримы. Летать там в конце 1920-х на крошечном одномоторном «Фоккере», не страшась ветров и обледенения, было настоящим подвигом. Неудивительно, что на родине Берда осыпали почестями и орденами. Знаменитый исследователь регулярно руководил экспедициями в Антарктику. Но в ходе его четвертой антарктической экспедиции под названием «Высокий прыжок» (Highjump) началось нечто необъяснимое…

Летающие тарелки

В декабре 1946 года внушительная колонна военных кораблей, возглавляемая авианосцем, вышла к берегам Антарктиды. В феврале 1947-го в ходе учебных стрельб с одного эсминца была запущена ракета. Она попала в нагромождение торосов. Внезапно со стороны торосов поднялись в воздух странные светящиеся диски, похожие на «летающие тарелки», и полетели к кораблям. Военные тщетно пытались отбиваться. Диски казались неуязвимыми.

После боя к Берду, руководившему экспедицией, явились парламентеры. Это были молодые люди — голубоглазые, белокурые, в черной униформе. Они говорили по-английски с немецким акцентом. Они потребовали от американцев немедленно увести все корабли из Антарктики. Берд отказался.

Тогда откуда-т из ледяных пещер Антарктиды на корабли полетели бесчисленные черно-красные диски, изрыгавшие «убийственый огонь». Они вылетали из-под воды и взрывали самолеты. Корабли едва удалось защитить с помощью зениток.

В ходе боя погибло около 400 американцев, было сбито 20 самолетов. Берду не оставалось ничего кроме, как скомандовать отступление. Экспедиция была прервана. Корабли вернулись в США . Но все, что случилось, было строго засекречено. А когда Берд попытался рассказать народу правду, героя упрятали в сумасшедший дом.

Логово Гитлера

Одна из версий легенды предполагает, что создателями огнедышащих летающих тарелок были пришельцы. У инопланетян якобы давно была оборудована база под Антарктидой. Они жили там, проводили эксперименты над похищенными людьми и управляли человеческой историей, но совершенно не были заинтересованы в том, чтобы хомо сапиенсы раскрыли их местонахождение.

«Подтверждением» этого сюжета считается то, что после «Высокого прыжка» США посылало в Антарктиду еще несколько военных экспедиций. Они якобы обстреливали базы пришельцев. А пришельцы в отместку запускали летающие тарелки в небо над Соединенными Штатами. Ну а то, что мы ничего не знаем об этих боях с инопланетянами, объясняется, как всегда, секретностью.

Не менее живописна и вторая версия сюжета. По ней, в 1938-1939 годах немцам в ходе экспедиции в Анатрктиду (такая экспедиция действительно проводилась) удалось найти гигантские полости подо льдом. Внутри них было тепло, был чистый воздух и множество пресной воды. Гитлеровцы быстренько оборудовали там военную базу с каналами для подводных лодок и начали строить гигантский подледный город. Масштабы его напоминали «Метрополис» из знаменитого фильма Фрица Ланга. Сверхсовременный город — «Новый Берлин» — должны были населять два миллиона немцев.

В конце войны немецкие подводные лодки стали вывозить в «Новый Берлин» приближенных фюрера, ученых, военных, врачей. Одним из последних рейсов был эвакуирован сам Гитлер. А простодушным красноармейцам подсунули в Берлине чьи-то обгоревшие трупы, выдав их за останки фюрера и Евы Браун

Выдающиеся немецкие ученые разработали подо льдом множество новых технологий. Очевидно ядерное оружие они решили забросить — слишком уж старомодно — и переключились на создание волшебных летающих дисков. С их помощью Новый Берлин и отбился от американцев, надолго отогнав их от берегов Антарктиды. А Гитлер с Евой Браун жили подо льдом долго и счастливо, вплоть до его смерти в 1971 году.

Все это Ричард Берд узнал во время своего плавания к Антарктиде в 1947 году, но доверил сию великую тайну лишь своему дневнику, фрагменты которого сегодня заполонили весь интернет.

Обратная сторона Земли

Прелесть в том, что мифотворчество на этом не кончилось. После смерти Берда появился еще один фрагмент его дневника. В нем рассказывается, как 19 февраля 1947 года он полетел на Северный полюс.

Подлетая к полюсу, в 10 утра летчик зафиксировал сильную турбулнтность, а затем, к своему удивлению, увидел под крылом самолета не снег, а зеленую поляну, текущий через нее ручей и горы, покрытые лесом. Берд стал снижаться. Солнце куда-то пропало, но он по-прежнему все хорошо видел. Спустившись до тысячи футов, Берд увидел какое-то большое мохнатое животное. Достав бинокль, он убедился, что это мамонт.

К половине одиннадцатого температура за бортом поднялась до +23 градусов Цельсия. Радио перестало работать. Через час Берд увидел вдали, среди зеленых холмов «большой, мерцающий всеми цветами радуги город». В воздухе рядом с ним оказались летательные аппараты в виде блестящих дисков. На них он увидел изображение свастики.

Радио в самолете ожило. Голос с немецким акцентом предложил Берду совершить посадку. Его препроводили в город из хрусталя, где он встретился с Хозяином. Хозяин объяснил ему, что он оказался на внутренней поверхности Земли. Здесь живет раса, которая беспокоится о людях и посылает к ним летающие тарелки. Дело в том, что человечество, создав ядерное оружие, непременно истребит себя в глобальной войне. Но выжившим поможет раса, окопавшаяся внутри Земли. Она сохранит для людей сокровища науки и культуры и поможет возродить цивилизацию.

После беседы с Хозяином Берд вернулся в самолет, взлетел в воздух и вскоре уже парил над бесконечными снегами. Прилетев домой, он доложил а Пентагоне все, что узнал, но военные засадили его в психушку.

Увлекательное чтение, что и говорить. К сожалению, полет на Северный полюс датирован 19 февраля 1947 года, а в это время Берд находился аккурат на противоположном Южном полюсе. В США он вернулся только в марте. Неувязочка.

На самом деле

Некоторые реальные основания у всех этих душераздирающих сюжетов есть. В случае антарктической экспедиции 1946-1947 годов смущает ее неожиданный срыв. Хорошо экипированная команда, целая бригада ученых, тонны оборудования, внушительный военный конвой, — все выглядело так, будто исследования рассчитаны минимум на полгода. Однако не прошло и трех месяцев, как корабли Берда развернулись и ретировались в США.

Это легко объяснить, если понимать, что «Высокий прыжок» был, по сути, не научной экспедицией, а военно-морскими учениями. В их ходе тестировались корабли, оборудование, гидрокостюмы в условиях низких температур. Велись учебные стрельбы, отрабатывались взлет и посадка самолетов с авианосца. Да даже само название — «Высокий прыжок» характерно для американских военных учений, а не для научных исследований. Продолжительность в три месяца совершенно нормальна для учений. Тем более, что экспедиция столкнулась с трудной ледовой обстановкой. Путь перекрыло ледяное поле в 1000 км, а ледокол в составе группы был лишь один.

Военной спецификой объясняется и некоторая засекреченность материалов экспедици. Хотя на докладах был только гриф «для служебного пользования» — то есть профессионалы вполне могли с ними ознакомиться.

И наконец, на кораблях плыли 11 журналистов из ведущих СМИ. Ни один из них не написал ничего подозрительного про «Высокий прыжок».

Слухи вокруг экспедиции Берда были спровоцированы бумом «летающих тарелок». В конце 1940-х американцы чуть ли не каждый день видели в небе загадочные НЛО. Об этом писали газеты, и это порождало новую волну легенд. Разумеется, было очень увлекательно приплести к сюжету знаменитого арктического исследователя Ричарда Берда. Так и возник из ниоткуда его дневник.

А автор легенды о Новом Берлине, возведенном в ледяных пещерах Антарктиды, хорошо известен. Это венгерский эмигрант в Аргентине Ладислас Сабо. Основываясь на показаниях нескольких немецких подводников, захваченных и допрошенных американцами, он придумал «утку» про Гитлера, проживающего во льдах Антарктиды. Его статью с удовольствием распространила желтая пресса.

Уже в 1970-е, долгое время после смерти Ричарда Берда конспирологи предъявили его заявление об истинной цели экспедиции «Высокий прыжок» — «сломать последнюю отчаянную попытку сопротивления Адольфа Гитлера». Но никаких доказательств того, что эти слова принадлежат Берду, никогда предъявлено не было.