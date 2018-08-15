Зачем России нужна военно-морская база в Каспийске

Зачем России нужна современная военно-морская база в Каспийске

Каспийске должна быть построена военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения. Об этом на специальном совещании в Дагестане заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу . Он отметил, что на территории в настоящее время ведётся работа по расширению бухты для кораблей российского ВМФ, одновременно обустраивается инфраструктура на суше. Эксперты считают, что в закрытом бассейне Каспийского моря современная военная флотилия приобретает особое значение в качестве «неуязвимого ударного средства в области неядерного стратегического сдерживания».

В Каспийске должна быть построена современная военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в ходе совещание в Дагестане.

Глава военного ведомства подчеркнул, что в данный момент ведётся работа по расширению бухты для кораблей российского Военно-морского флота, а также обустраивается инфраструктура на суше.

Одним из важнейших вопросов, по его словам, остается организация ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов Каспийской флотилии в новом пункте базирования с учетом развития судоремонтных мощностей региона.

«Сейчас в рамках совершенствования системы базирования флотилии ведутся изыскательские работы по развитию Каспийской бухты, а также строительство объектов в порту Махачкалы, — сообщил Сергей Шойгу. —Завершается капитальный ремонт зданий и сооружений для размещения формируемого в этом году 177-го полка морской пехоты. Обустраивается учебно-материальная база для отряда борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами».

О предстоящем перебазировании Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск Шойгу объявлял еще в апреле. По его словам, количество военнослужащих здесь «будет увеличиваться кратно».

В настоящее время в городе на юге России возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье, проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, поэтапно ведётся строительство причалов и гидротехнических сооружений в Махачкале, также идут работы по созданию инфраструктуры военного городка. Первый этап строительных работ планируется завершить до конца 2018 года.

«Выбор Каспийска не случаен»

Каспийская флотилия в своем составе имеет надводные корабли, поисково-спасательные суда, авиацию, части береговых войск, а также специального, технического и тылового обеспечения.

За последние три года её боевой состав серьезно обновился, и сегодня в него входят 18 новых кораблей и вспомогательных судов. В частности, в состав флотилии уже вошли три новых малых ракетных корабля проекта 21631 «Буян-М» — «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг», вооруженные универсальными ракетными комплексами «Калибр», а также два десантных катера проекта 11770 типа «Серна».

«Стратегически для Российской Федерации иметь базу в хорошем месте в Каспийске — очень выгодно, с позиции защиты интересов РФ. Поддерживаю идею министра обороны полностью. Единственное, что там очень много работы, но к этому надо идти», — сказал RT заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, российский военачальник Виктор Заварзин.

Виктор Мураховский. Выбор Каспийска в качестве места для новой базы не случаен, также объяснил RT полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»

«После распада СССР и раздела Каспийской флотилии, главная база, которая в советское время была в городе Баку, из рук России «уплыла», а флотилию были вынуждены перевести в Астрахань. Там хоть какие-то были условия минимальные для базирования, но Астрахань — не очень удобный порт, достаточно далеко от морского побережья, плюс к этому в связи с гидрологической обстановкой — там единственный фарватер выхода в Каспийское море. Поэтому было решено практически с нуля строить военно-морскую базу в Каспийске».

По словам эксперта, Каспийск — куда более выгодное место расположения для базы, поскольку корабли сразу попадают в открытую акваторию Каспийского моря и могут гораздо быстрее выполнять оперативные задачи.

Военный аналитик подчеркнул, что бассейн Каспийского моря закрытый, а это значит, что не прикаспийские страны не имеют права присутствовать в акватории.

«Поэтому флотилия приобретает особое значение, как неуязвимое ударное средство в области неядерного стратегического сдерживания, — подчеркнул полковник Мураховский. — Что собственно Россия и продемонстрировала, нанося удары кораблями Каспийской флотилии по объектам террористов в Сирии».

Создание инфраструктуры базирования, кораблей, включая новые пирсы, стоянки, рейд и многого другого, полагает военный специалист, займет не менее 4 лет.

По мнению военного эксперта Владимира Щербакова, из мест, которые остались на территории после распада СССР, Каспийск — наиболее подходящее для создания такой базы. Там можно располагать не только катера, но и большие корабли с хорошим водоизмещением.

«Каспийск — то самое место, которое позволяет базировать экранопланы, если, конечно, они будут нужны, — сказал аналитик. — Второй момент — местоположение Каспийска ближе к тем странам, с которыми у нас могут возникнуть спорные вопросы по части самого Каспийского моря».

А с учетом того, что Каспий теперь поделен, то, конечно, базу надо создавать быстрее, так как этого требует геополитическая обстановка, резюмировал Щербаков.