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F-22 и F-35 сразились в Норвегии из-за России
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F-22 и F-35 сразились в Норвегии из-за России 

Lenta.ru 21 минуту назад
Истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II имитировали бой в небе над Норвегией. Видео учений выложено на YouTube. Пилот F-35 Lightning II назвал F-22 Raptor очень грозным противником, однако отказался назвать победителя воздушного боя, сообщает Reuters.
В бою участвовали два американских F-22 Raptor и два норвежских F-35 Lightning II. Развертывание F-22 Raptor в Европе американские военные объясняют растущими угрозами со стороны России. Всего Норвегия должна получить 52 самолета F-35 Lightning II. Также в качестве поддержки США направят в Европу 13 истребителей F-22 Raptor.
F-22 Raptor является первым в мире истребителем пятого поколения. Из-за высокой стоимости самолета (около 400 миллионов долларов за машину) США приняли решение создать F-35 Lightning II (около 100 миллионов долларов за единицу). Головным разработчиком и производителем самолетов выступает американская корпорация Lockheed Martin.
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