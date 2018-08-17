F-22 и F-35 сразились в Норвегии из-за России

Истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II имитировали бой в небе над Норвегией . Видео учений выложено на YouTube. Пилот F-35 Lightning II назвал F-22 Raptor очень грозным противником, однако отказался назвать победителя воздушного боя, сообщает Reuters

В бою участвовали два американских F-22 Raptor и два норвежских F-35 Lightning II. Развертывание F-22 Raptor в Европе американские военные объясняют растущими угрозами со стороны России . Всего Норвегия должна получить 52 самолета F-35 Lightning II. Также в качестве поддержки США направят в Европу 13 истребителей F-22 Raptor.

F-22 Raptor является первым в мире истребителем пятого поколения. Из-за высокой стоимости самолета (около 400 миллионов долларов за машину) США приняли решение создать F-35 Lightning II (около 100 миллионов долларов за единицу). Головным разработчиком и производителем самолетов выступает американская корпорация Lockheed Martin.