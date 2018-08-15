В МО прокомментировали заявление ВВС Британии

В Минобороны прокомментировали заявление ВВС Британии о «перехвате»

Минобороны РФ , комментируя заявления ВВС Британии о якобы перехвате самолетов РФ , сообщило, что самолет одной из стран НАТО был на удалении более 30 км, не приближался к самолетам РФ.

По данным Минобороны, 13 августа 2018 года четыре самолета морской авиации Черноморского Флота выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря