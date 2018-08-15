В МО прокомментировали заявление ВВС Британии

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В Минобороны прокомментировали заявление ВВС Британии о «перехвате» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минобороны РФ, комментируя заявления ВВС Британии о якобы перехвате самолетов РФ, сообщило, что самолет одной из стран НАТО был на удалении более 30 км, не приближался к самолетам РФ.
По данным Минобороны, 13 августа 2018 года четыре самолета морской авиации Черноморского Флота выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря
"После выполнения полетного задания в заданном районе воздушного пространства российскими самолетами на удалении более 30 километров был обнаружен военный самолет одной из стран НАТО", — сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что данный самолет не совершал никаких маневров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолетам, следовавшим обратным курсом на аэродром базирования.
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