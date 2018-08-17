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Главы Минобороны России и Турции обсудили Сирию
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Главы Минобороны России и Турции обсудили Сирию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Минобороны Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на переговорах в Москве обсудили актуальные темы региональной безопасности, сообщили в российском военном ведомстве.
«Особое внимание уделено вопросам скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе возвращению беженцев», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
Сообщается также, что в ходе беседы «были затронуты вопросы двустороннего взаимодействия оборонных ведомств России и Турции». «Встреча прошла в конструктивном ключе», — заключили в российском оборонном ведомстве.
Напомним, в апреле министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сирии созданы все необходимые условия для возрождения единого, неделимого государства.
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