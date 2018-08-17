Главы Минобороны России и Турции обсудили Сирию

«Особое внимание уделено вопросам скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе возвращению беженцев», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Сообщается также, что в ходе беседы «были затронуты вопросы двустороннего взаимодействия оборонных ведомств России и Турции». «Встреча прошла в конструктивном ключе», — заключили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, в апреле министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сирии созданы все необходимые условия для возрождения единого, неделимого государства.