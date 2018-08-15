Индийский пилот рассказал об особенностях полетов на МиГ-27

Бывший пилот истребителя-бомбардировщика МиГ-27 Аншуман Майнкар рассказал о полетах и боевых действиях за штурвалом этого самолета, который остается в составе индийских ВВС.

Отвечая на вопрос о том, что самое лучшее в МиГ-27, Майнкар отметил, что машина была создана для полетов на низкой высоте, и могла очень плавно снижаться. Кроме того, это очень быстрый самолет. Он вспомнил, как в одной из боевых миссий ему пришлось уходить от французских истребителей «Мираж» — после включения ускорения советские самолеты оказались недосягаемы для самолетов французского производства. Об этом Майнкар рассказал в интервью Hush-Kit.

«Она (машина — пилот называет ее не «it», а «she» — прим. ВЗГЛЯД) была очень быстрой на низкой высоте, и ее способность держаться устойчиво превосходна. Когда скорость превышала 1000 км/ч на низких высотах, крылья покачивались, а шум и вибрации напоминали крик только что освобожденной банши (в ирландском фольклоре феи, издающие пронзительные вопли, — прим. ВЗГЛЯД)», — заявил пилот.

МиГ-27 оказался тяжелее в смысле управления штурвалом, чем МиГ-21, на котором Майнкар также летал. При этом МиГ-27 имел ряд преимуществ, среди которых — отличный обзор.

«Она немного сложна в маневрировании, но как только вы ее выровняли, она донесет вас до небес», — отметил пилот.

На просьбу описать этот самолет тремя словами, Майнкар сказал:

«Скорость, ярость и реальный Флоггер (МиГ-27 — Flogger-D по классификации НАТО; можно перевести как «плеть»)».

Летчик отметил также, что обзор из МиГ-27 был «великолепен» по сравнению с МиГ-23, но так как он сидел и в кабине F-16, то «не должен слишком хвалить» советский самолет.

Удобной он назвал панель приборов, и отдельно вспомнил о речевом информаторе, который назвал «Наташей» — она облегчала жизнь пилоту. Отметим, что речь идет о системе РИ-65, которую российские летчики называют Ритой, или «бабой». При возникновении нештатных ситуаций пилота информируют о них голосовым сообщением. На советских самолетах использовался женский голос, который подается непосредственно в наушники, чтобы его сразу можно было услышать во время полета среди мужских голосов других пилотов.

Пилот отметил, что проблемой самолета была система кондиционирования, так как на низких высотах было очень жарко.

Максимальная скорость, которой достиг Майнкар на МиГ-27 — более 1100 км/ч. На высоте 10 километров он достиг сверхзвуковой скорости (1188 км/ч).

Он рассказал, что в гипотетическом бою с F-16 пилоту МиГ-27 следовало бы применить маневрирование для того, чтобы скрыться от американского истребителя на низкой высоте (с учетом, что боестолкновение, скорее всего, происходило бы на территории противника, так как МиГ-27 — это бомбардировщик). При этом наиболее сложным возможным противником для самолетов он назвал Су-30, который универсален и доминирует практически в любой ситуации.

Ходовую часть МиГ-27 он охарактеризовал как «произведение искусства», а низкую надежность штурмовика назвал самым большом мифом об этом самолете.

«Русские создали хорошие самолеты!» — отметил он.

Пилот отметил, что индийские ВВС, вероятно, единственные в мире, кто еще эксплуатирует МиГ-27, однако заявил, что этот самолет после модернизации по-прежнему способен «обеспечивать достойный уровень».

Отметим, что Индия сейчас намерена полностью заменить МиГ-27, которые местные военные считают устаревшим самолетом. Заменой для них назывались американские F-16 или европейские Gripen.

В связи с тяжелой экономической обстановкой и тотальной нехваткой средств с 1993 года в России практически все МиГ-27 и его модификации были выведены из эксплуатации, переданы на базы хранения и практически все утилизированы.