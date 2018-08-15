Корабли Севфлота России зашли в Алжир

Корабли Северного флота России зашли в Алжир

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск» совершили деловой заход в порт Алжира

Программой делового захода российских кораблей предусмотрен ряд протокольных мероприятий с участием командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова , прибывшего в столицу Алжирской Народной Демократической Республики накануне вечером, и представителями Посольства Российской Федерации в Алжире.

Запланированы встречи командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова с командующим ВМС Алжира генерал-майором Моххамед-Ларби Хаули и командования отряда боевых кораблей Северного флота с командованием центральным военно-морским районом ВМС Алжира.

Во время пребывания в Алжире российские моряки осмотрят достопримечательности столицы Алжирской Народной Демократической Республики — города Алжира, а также посетят открытый археологический музей в городе Типаза.

Североморцы и алжирские военные моряки проведут спортивные соревнования по футболу. Деловой заход отряда кораблей Северного флота в Алжир продлится до воскресенья.