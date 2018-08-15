Корабли Севфлота России зашли в Алжир

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск» совершили деловой заход в порт Алжира.
Программой делового захода российских кораблей предусмотрен ряд протокольных мероприятий с участием командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, прибывшего в столицу Алжирской Народной Демократической Республики накануне вечером, и представителями Посольства Российской Федерации в Алжире.
Запланированы встречи командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова с командующим ВМС Алжира генерал-майором Моххамед-Ларби Хаули и командования отряда боевых кораблей Северного флота с командованием центральным военно-морским районом ВМС Алжира.
Во время пребывания в Алжире российские моряки осмотрят достопримечательности столицы Алжирской Народной Демократической Республики — города Алжира, а также посетят открытый археологический музей в городе Типаза.
Североморцы и алжирские военные моряки проведут спортивные соревнования по футболу. Деловой заход отряда кораблей Северного флота в Алжир продлится до воскресенья.
За время выхода из главной базы Северного флота города Североморска, который состоялся 5 июля 2018 года, боевые корабли Северного флота преодолели более 6,3 тысяч морских миль. Они представили Северный флот в Главном военно-морском параде в городе Кронштадте и приняли участие в межфлотском учении в Балтийском море совместно с кораблями Балтийского и Черноморского флотов, а также продолжили плановую боевую учебу в Атлантическом океане.